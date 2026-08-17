聽新聞
0:00 / 0:00
南投縣府400員工登山促進健康 盼轉化優質服務
南投縣政府今天、明天2梯次辦理員工登山暨環境教育研習，約400名員工漫步藤山步道與南投市鳳天宮。南投縣府表示，希望員工親近自然提升身心健康，轉化為服務縣民優質動能。
南投縣府人事處舉辦「員工體育登山及藝文欣賞活動暨環境教育研習」，約400人漫步山林步道與參訪在地文化，活動選定具豐富自然與人文資源藤山步道與鳳天宮走讀研習，希望員工在公務忙碌之餘放鬆身心、提倡養成運動習慣。
南投副縣長王瑞德出席表示，位於南投及彰化縣交界的藤山步道平緩、寬敞且沿途景色宜人，除能登上「員獅亭」遠眺風景，更能近距離感受自然生機；鳳天宮有悠久歷史，廟宇建築典雅，是地方居民信仰核心，與藤山步道相連，交織宗教文化與休閒生活。
王瑞德說，研習活動邀導覽人員深度解說，將自然生態、生物保育與永續發展理念融入過程，希望透過登山健行讓員工紓解壓力、鍛鍊體魄，深刻體會南投廟宇工藝美與生態保護重要性，推動環境永續發展，展現南投「宜居城市」蓬勃朝氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。