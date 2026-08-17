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南投縣府400員工登山促進健康 盼轉化優質服務

中央社／ 南投縣17日電

南投縣政府今天、明天2梯次辦理員工登山暨環境教育研習，約400名員工漫步藤山步道與南投市鳳天宮。南投縣府表示，希望員工親近自然提升身心健康，轉化為服務縣民優質動能。

南投縣府人事處舉辦「員工體育登山及藝文欣賞活動暨環境教育研習」，約400人漫步山林步道與參訪在地文化，活動選定具豐富自然與人文資源藤山步道與鳳天宮走讀研習，希望員工在公務忙碌之餘放鬆身心、提倡養成運動習慣。

南投副縣長王瑞德出席表示，位於南投及彰化縣交界的藤山步道平緩、寬敞且沿途景色宜人，除能登上「員獅亭」遠眺風景，更能近距離感受自然生機；鳳天宮有悠久歷史，廟宇建築典雅，是地方居民信仰核心，與藤山步道相連，交織宗教文化與休閒生活。

王瑞德說，研習活動邀導覽人員深度解說，將自然生態、生物保育與永續發展理念融入過程，希望透過登山健行讓員工紓解壓力、鍛鍊體魄，深刻體會南投廟宇工藝美與生態保護重要性，推動環境永續發展，展現南投「宜居城市」蓬勃朝氣。

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