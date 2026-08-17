只在首都舉辦的「泰國文化節」移師台中 看好誰？「盡在不言中」

「泰國文化節」29、30日在台中大遠百登場，泰國貿易經濟辦事處代表文那隆今和台中市長盧秀燕以及遠東百貨副總經理陳佑任共同開記者會。盧秀燕說，這是泰國文化節首次選擇在台中舉辦，不僅代表台泰友誼深厚，更是對台中的肯定，期待活動圓滿成功，台中、台灣及泰國間芳鄰永固，以及中部民眾可以踴躍前往。

陳佑任致詞時說，泰國文化節四月在台北辦過一場，五月他去拜訪文那隆代表時，文那隆竟說要來台中市舉辦泰國文化節，這讓他很訝異，因為曾邀請他到其他縣市去，他從未答應，他只告訴過一個原因「泰國文化節只有在那個國家的首度才會辦」這代表了什麼意義，他賣了關子說「盡在不言中」。他的話代表了什麼意義？是看好台中還是看好盧秀燕？在會場中引起一陣討論。

盧秀燕今一到會場就用泰國語「薩瓦迪卡！」問候文那隆並說泰國不僅是台灣人出國旅遊首選的前3名，更是她最喜歡去的國家之一。過去台灣與泰國往來極為密切，台中與泰方建立起深厚的友誼，繼去年11月泰國國慶晚會於中市府完美落幕，今年5月文那隆代表再次拜會市府，選擇台中作為國家級文化節的舉辦地，她代表市府與全體市民表達熱烈歡迎和由衷感謝，期盼讓更多市民認識泰國文化，展現台中城市外交實力。

她說，活動除匯集泰國道地美食外，更展示了泰國近年蓬勃發展的文化創意、服飾設計及獨具魅力的宗教文化。活動期間，前往參觀體驗泰國風情的民眾，還有機會抽中前往泰國的來回機票，內容相當吸引人，因此鼓勵市民朋友與國人多多前往，不僅能認識泰國的多彩文化、品嚐泰國美食，更能加深雙方的友誼與交流感情。

文那隆說，今年特別向泰國外交部爭取，讓泰國文化節首度走出台北、移師台中舉辦，並以「創意生活．創意心動」為主題，29至30日在台中大遠百B棟10樓登場，上午10時30分即可入場。活動包括泰國新生代偶像表演、傳統舞蹈演出、泰國特色品牌與文創商品展售、泰國美食攤位，以及數位泰服互動體驗等，從美食、文化、娛樂到創意設計，全方位呈現泰國多元文化特色。

經發局說，這次大型泰國節慶首次在台北以外地區舉辦，別具意義，期待透過文化節讓市民不用搭飛機，就能近距離體驗泰國藝術、文化與美食，也讓更多泰國朋友深入認識台中。

「泰國文化節」29、30日在台中大遠百登場，展出泰國傳統服飾。記者黃寅／攝影

「泰國文化節」29、30日在台中大遠百登場，泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（左四）今和台中市長盧秀燕（中）以及遠東百貨副總經理陳佑任（右四）共同開記者會。記者黃寅／攝影

「泰國文化節」29、30日在台中大遠百登場，展出泰國傳統服飾。記者黃寅／攝影