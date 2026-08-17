霧峰區聯合行政中心新建落成 區公所與戶政事務所24日進駐試營運

台中市政府「霧峰區聯合行政中心」新建落成，霧峰區公所與戶政事務所24日進駐試營運，9月中啟用。民政局長吳世瑋今表示，新行政中心整合區政、戶政及公共托育等服務，以更安全、便利的一站式服務，打造霧峰行政新門面。

吳世瑋說，霧峰區公所舊廳舍1973年啟用，因建物老舊、空間不足，加上歷經921地震受創，經專業鑑定建議拆除重建。為兼顧民眾洽公安全及服務不中斷，市府採「先建後拆」方式，於原公所旁興建全新聯合行政中心。待新廳舍啟用後再拆除舊建物，讓行政服務在新舊廳舍交替期間無縫接軌。

他說，新行政中心一大亮點，就是將原先分處兩地的霧峰區公所與戶政事務所整合進駐，24日起同步展開試營運。未來民眾辦理區政、戶籍等相關業務，不必再往返不同地點，可在同一行政中心完成多項業務，實現「一處洽公、多項服務」的便民目標。區公所地址為「大同路20號」、戶政事務所為「大同路22號」原聯絡電話皆維持不變。

吳世瑋說，為確保正式啟用後各項服務順暢，試營運期間將全面檢視建築動線、櫃台服務流程、網路系統、資訊設備及各項軟硬體設施，並視實際運作情形進行調整。初期如因服務模式調整造成些許不便，敬請市民體諒，也歡迎提供使用意見，作為後續精進服務的重要參考。

霧峰區長張慶庸說，新行政中心為地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約1.2萬平方公尺，除提供更安全、寬敞且現代化的洽公環境，更將1樓進駐「霧峰第三座公共托嬰中心」，提供0至2歲嬰幼兒日間托育服務，可收托48名幼兒，正式啟用後，霧峰區公共托育總量能將提升至84人，進一步強化在地家庭育兒支持。

地下及平面停車空間提供汽車95格、機車98格，有助紓解洽公停車壓力，讓民眾從停車、進入大樓到辦理業務，都能享有更便利、舒適的洽公體驗。舊廳舍將接續拆除，原基地轉型為開放式景觀廣場，未來可供居民休憩、交流及舉辦藝文活動使用。