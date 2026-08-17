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泰國文化節首移師台中8/29登場 匯集美食文創

中央社／ 台中17日電

2026泰國文化節將於29、30日在台中市舉辦，台中市長盧秀燕今天表示，泰國文化節首度跨出台北、移師台中，不僅代表台泰友誼深厚，更是對台中的肯定。

泰國貿易經濟辦事處今天在台中市政府舉辦記者會，會中由盧秀燕、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、遠東百貨副總經理陳佑任共同宣布，泰國文化節將於29、30日在台中大遠百登場。

盧秀燕表示，繼去年11月泰國國慶晚會於中市府完美落幕，今年5月文那隆再次拜會市府，選擇台中作為國家級文化節的舉辦地，她代表市府與全體市民表達熱烈歡迎並由衷感謝，期盼讓更多市民認識泰國文化，展現台中城市外交實力。

盧秀燕指出，這次活動除匯集令人食指大動的泰國道地美食外，更展示泰國近年蓬勃發展的文化創意、服飾設計及獨具魅力的宗教文化。活動期間，前往參觀體驗泰國風情的民眾，還有機會抽中前往泰國的來回機票。

文那隆表示，今年特別向泰國外交部爭取，讓泰國文化節首度走出台北、移師台中舉辦，29、30日將在台中大遠百登場，當天上午10時30分即可入場。

文那隆提到，活動內容包括泰國新生代偶像表演、傳統舞蹈演出、泰國特色品牌與文創商品展售、泰國美食攤位，以及數位泰服互動體驗等，從美食、文化、娛樂到創意設計，全方位呈現泰國多元文化特色。

台中市經發局說明，這次是泰國文化節首次於台北以外地區舉辦，別具意義，期待透過文化節讓市民不用搭飛機，就能近距離體驗泰國藝術、文化與美食，也讓更多泰國民眾深入認識台中，未來市府將持續透過更多大型國際活動，「讓世界走進台中、讓台中被世界看見」。

泰國 台中 文創

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