快訊

趙建銘出獄後許芊芊秒結婚 陳幸妤自曝被當幽靈：他覺得「被兵變」開始冷暴力

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化福寶淨灘後61人腹瀉…鄉長也中招 衛生局介入調查

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉公所15日在福寶濕地舉辦淨灘，約400人參與，活動後陸續有人出現腹瀉等症狀，連福興鄉長蔣煙燈也在內，彰化衛生局已接獲通報調查中。圖／翻攝福興鄉公所臉書
彰化縣福興鄉公所15日在福寶濕地舉辦淨灘，約400人參與，活動後陸續有人出現腹瀉等症狀，連福興鄉長蔣煙燈也在內，彰化衛生局已接獲通報調查中。圖／翻攝福興鄉公所臉書

彰化縣福興鄉公所15日在福寶濕地舉辦淨灘，約400人參與，活動後陸續有人出現腹瀉等症狀，連福興鄉長蔣煙燈也在內。福興鄉公所統計，目前已有61人回報身體不適，所幸多數人隔天症狀已明顯改善。彰化縣衛生局表示，已接獲福興鄉公所通報，目前正進一步調查，

蔣煙燈表示，當天活動共由3個單位提供蚵仔麵餐盒，他與部分參與民眾食用後，陸續出現腹瀉等腸胃不適。公所發現情況後，隨即聯繫參與者了解狀況並統計人數，目前已有61人回報出現症狀，進一步比對後，初步發現其中1個單位提供的餐盒疑與此次不適情況有關。

蔣煙燈指出，公所已通知參與活動的民眾，請有症狀者保留就醫診斷單據；若手邊還有未食用的餐盒，也請提供給公所，以利採樣送驗，進一步釐清實際原因。不過，目前尚未有檢驗結果，是否確實與餐點有關，仍待後續調查確認。

對於活動後出現多人身體不適，蔣煙燈表示，公所已責成承辦單位與保險公司聯繫，釐清後續理賠定義及處理方式。他也向參與活動的民眾致歉，強調公所會針對此次活動的餐飲安排及相關流程進行檢討，避免類似情況再發生。

衛生局 淨灘 彰化

延伸閱讀

彰化福興淨灘活動61人腸胃不適 公所致歉檢討

彰化養雞場臭到咳嗽 200人抗議

雨天登玉山撐不住！10歲女童頭暈、身體無力 警消冒雨接力背下山

2026彰化畜產嘉年華 9月5日起4鄉鎮市登場

相關新聞

確定發錢了！南投2鄉鎮明年發兒童節禮金 每人2萬元領到5歲

南投草屯、埔里鎮今年起發放兒童生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元；集集鎮、中寮鄉也跟進，同樣鎖定1至5歲幼兒、每人2萬元，但簡化申請流程，統一在兒童節發放成長禮金，明年上路，盼減輕家長育兒負擔，也減緩人口流失。

綠批台中鍋烤節布條獨秀市長頭像 黃國榮：真的不喜歡再忍耐4個月就好

台中市政府「2026鍋烤節」1400萬元的宣傳標案由中視得標，但中視董事長兼總經理盧秀芳是市長盧秀燕的妹妹，外界質疑是否涉及利益迴避問題。綠營批評該標案「啟人疑竇」，且盧秀燕的頭像文宣四處出現，巨幅海報高掛台中市府，有公帑私用、包裝個人之嫌。中市副市長黃國榮指出，該標案依法行事，且市長為城市行銷很正常，呼籲議員不要負面解讀，「如果真的不喜歡看，再忍耐4個多月就好了」。

霧峰區聯合行政中心新建落成 區公所與戶政事務所24日進駐試營運

台中市政府「霧峰區聯合行政中心」新建落成，霧峰區公所與戶政事務所24日進駐試營運，9月中啟用。民政局長吳世瑋今表示，新行政中心整合區政、戶政及公共托育等服務，以更安全、便利的一站式服務，打造霧峰行政新門面。

彰化福寶淨灘後61人腹瀉…鄉長也中招 衛生局介入調查

彰化縣福興鄉公所15日在福寶濕地舉辦淨灘，約400人參與，活動後陸續有人出現腹瀉等症狀，連福興鄉長蔣煙燈也在內。福興鄉公所統計，目前已有61人回報身體不適，所幸多數人隔天症狀已明顯改善。彰化縣衛生局表示，已接獲福興鄉公所通報，目前正進一步調查，

中市攤販集中區投保產品責任險不到3成 議員批不及格

台中市議會今財政經濟業務質詢，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達聯合質詢指出，台中市各公有零售市場投保產品責任險附加食物中毒條款僅7成，攤販集中區僅占2成6，反觀台北市公有市場投保率高達9成9、夜市與流動攤商投保率達6成，台中市在推動食安險方面明顯不及格。經發局表示，會加強宣傳請攤商投保，並協助投保時面臨的困難，提升納保率。

彰化農地多銀膠菊也多 移除面積減少被糾正

銀膠菊名列台灣前二十大強勢外來種，農業部林業及自然保育署補助各縣市政府與鄉鎮公所執行移除，彰化縣銀膠菊生長面積不減反增；縣政府農業處今表示，銀膠菊增加面積在統計誤差的合理範圍內，今年已配合清除農田和荒地的雜草時同步移除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。