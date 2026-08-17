彰化福寶淨灘後61人腹瀉…鄉長也中招 衛生局介入調查

彰化縣福興鄉公所15日在福寶濕地舉辦淨灘，約400人參與，活動後陸續有人出現腹瀉等症狀，連福興鄉長蔣煙燈也在內。福興鄉公所統計，目前已有61人回報身體不適，所幸多數人隔天症狀已明顯改善。彰化縣衛生局表示，已接獲福興鄉公所通報，目前正進一步調查，

蔣煙燈表示，當天活動共由3個單位提供蚵仔麵餐盒，他與部分參與民眾食用後，陸續出現腹瀉等腸胃不適。公所發現情況後，隨即聯繫參與者了解狀況並統計人數，目前已有61人回報出現症狀，進一步比對後，初步發現其中1個單位提供的餐盒疑與此次不適情況有關。

蔣煙燈指出，公所已通知參與活動的民眾，請有症狀者保留就醫診斷單據；若手邊還有未食用的餐盒，也請提供給公所，以利採樣送驗，進一步釐清實際原因。不過，目前尚未有檢驗結果，是否確實與餐點有關，仍待後續調查確認。

對於活動後出現多人身體不適，蔣煙燈表示，公所已責成承辦單位與保險公司聯繫，釐清後續理賠定義及處理方式。他也向參與活動的民眾致歉，強調公所會針對此次活動的餐飲安排及相關流程進行檢討，避免類似情況再發生。