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賴總統明年普發1萬 蘇巧慧：證明經濟治理能力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

賴清德今天宣布，在政府在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定於明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧隨即在臉書上表示，這是經濟成長全民共享的象徵，也是做為全民的過年大紅包。

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蘇巧慧在社群上附上圖文表示，感謝在蔡英文、賴清德兩任總統的接力努力下，我們國家能維持著穩定的經濟成長，今年GDP成長率大幅上修為超過11%，是39年來最佳。從過去已經發放的三倍券、五倍券、六千元、一萬元，到這次過年再度發放的一萬元，將是民進黨政府第五次發放全民共享金，證明經濟治理能力好，更有能力普發現金。

蘇巧慧也強調，這次是由行政院主動提出，將計畫編入明年度總預算，不是由立法院未經政院同意擅自提案增加預算，所以可以合法合憲地發放，而且歲入歲出平衡，實質零舉債。她衷心希望在野黨這次能盡快審理明年度的總預算，也希望行政院及早籌備行政作業，各司其職，讓民眾可以用最快、最方便的方式領取現金。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 普發現金 賴總統

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