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2026彰化畜產嘉年華 9月5日起4鄉鎮市登場

中央社／ 彰化17日電

彰化畜產嘉年華今年集結禽品節、乳牛節、豚肉節與羊肉節，9月5日起一連4週共5天，於員林市、福興鄉、大村鄉及溪湖鎮登場，彰化縣長王惠美邀民眾選購彰化優質畜禽產品。

彰化為畜禽產品重要產地，彰化縣政府推廣優質在地畜禽產品辦理「2026彰化畜產嘉年華－循環永續．畜牧領航」系列活動，王惠美等今天參與聯合推廣記者會。

王惠美表示，今年推出一系列融合雞、鴨、羊、牛、豬等精彩系列活動，9月5日在員林三和公園辦理「彰化禽品節」，9月12、13日在福興穀倉辦「彰化乳牛節」，9月20日「彰化豚肉節」於大村產銷中心前廣場登場及9月26日在溪湖糖廠舉行「彰化羊肉節」活動。

她說，彰化雞鴨飼養量占全國1/4，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，毛豬飼養量全國第3，生乳與羊肉產量更是全國第1。

嘉年華包括特色市集、闖關活動，現場還有讓民眾嚐鮮各式畜禽美食，王惠美說，特別規劃綠色循環展示區，搭配智慧農業體驗活動，希望透過趣味互動學習，讓大家更認識彰化畜牧產業及未來低碳趨勢，展現彰化畜牧業引領產業升級，邁向永續發展決心。

彰化 王惠美 溪湖鎮

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