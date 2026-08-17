2026彰化畜產嘉年華 9月5日起4鄉鎮市登場

台中市政府「2026鍋烤節」1400萬元的宣傳標案由中視得標，但中視董事長兼總經理盧秀芳是市長盧秀燕的妹妹，外界質疑是否涉及利益迴避問題。綠營批評該標案「啟人疑竇」，且盧秀燕的頭像文宣四處出現，巨幅海報高掛台中市府，有公帑私用、包裝個人之嫌。中市副市長黃國榮指出，該標案依法行事，且市長為城市行銷很正常，呼籲議員不要負面解讀，「如果真的不喜歡看，再忍耐4個多月就好了」。

2026-08-17 14:34