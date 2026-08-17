中市攤販集中區投保產品責任險不到3成 議員批不及格

台中市議會今財政經濟業務質詢，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達聯合質詢指出，台中市各公有零售市場投保產品責任險附加食物中毒條款僅7成，攤販集中區僅占2成6，反觀台北市公有市場投保率高達9成9、夜市與流動攤商投保率達6成，台中市在推動食安險方面明顯不及格。經發局表示，會加強宣傳請攤商投保，並協助投保時面臨的困難，提升納保率。

高雄民有市場今年初爆出毒春捲事件，相關求償金額高達5000萬元，由於涉案攤商未投保產品責任險附加食物中毒條款，加上販售食品屬於外帶形式，無法適用公共意外責任險附加食物中毒條款，導致後續賠償問題更加複雜，消費者恐求償無門，凸顯食品業者投保相關保險的重要性。

謝志忠指出，2024年台北市發生寶林茶室食安事件，涉案業者因保險到期後未續保，使事故發生後的損害賠償保障出現缺口；去年台中豐原也曾發生烤鴨食安事件，約有300人受害，所幸因業者有投保，最後由保險業者出面理賠，相關賠償問題才得以順利解決。從案例可看出食品業者投保，可及時提供消費者應有的保障，也可分攤業者理賠責任。

謝志忠表示，市場攤商多屬小型自然人業者，個別投保除了成本考量，也可能因對保險條款不熟悉而產生保障不足的情況。他要求市府全面推動公用化版本保單，降低攤商投保門檻與成本，並透過輔導、補助等方式，提升公有市場及攤販集中區與流動攤販整體投保率，確保食品業者與消費者的權益都能獲得更完整保障。

經發局表示，市府持續透過市場、夜市相關集會加強宣導依法投保，並請保險公司主動洽詢自治組織，協助攤商了解投保規定及完成納保；也將配合食安處食品安全稽查，加強查核業者投保情形，提升納保率。

食安處指出，依食安法第13條規定，經中央主管機關公告類別及規模的食品業者，應依法投保產品責任保險；如屬應投保對象卻未依規定投保，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，市府將持續跨局處輔導及查核。