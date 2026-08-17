綠批台中鍋烤節布條獨秀市長頭像 黃國榮：真的不喜歡再忍耐4個月就好

台中市政府「2026鍋烤節」1400萬元的宣傳標案由中視得標，但中視董事長兼總經理盧秀芳是市長盧秀燕的妹妹，外界質疑是否涉及利益迴避問題。綠營批評該標案「啟人疑竇」，且盧秀燕的頭像文宣四處出現，巨幅海報高掛台中市府，有公帑私用、包裝個人之嫌。中市副市長黃國榮指出，該標案依法行事，且市長為城市行銷很正常，呼籲議員不要負面解讀，「如果真的不喜歡看，再忍耐4個多月就好了」。

民進黨市議員陳淑華表示，今年台中鍋烤節預算1400萬，卻是台中市長的妹妹拿到標案，「啟人疑竇」，盧市長應該要用比較高的標準去看，否則觀感不佳。

副市長黃國榮表示，「三立電視台得標的案件更多。」市長是台中市政府機關首長，這個標案是台中市經發局的標案，中視是很大的公司，不是個人公司，不能說選出來的董事長與市長有關就禁止投標，這是公開招標，大家都可以來投標，沒有觀感不佳問題，也沒有違反利益衝突迴避法，且最後由評審委員客觀評選，一切程序都是依法行事。

陳淑華也批評，台中鍋烤節今年邁入第4屆，今年活動宣傳海報主視覺僅台中市長盧秀燕一人獨挑大梁，台中市政府市政大樓內更掛出巨幅盧秀燕宣傳布條，鍋烤節業務費幾乎全數用於盧秀燕個人形象宣傳包裝，質疑公帑私用，包裝個人，成效不彰。

國民黨市議員張廖乃綸則說，只要帶給民眾最有利的，市長可以為城市行銷，觀感問題很多都是個人解讀。

黃國榮指出，鍋烤節活動對於店家與民眾有利，不要凡事都負面解讀，且縣市長為城市代言行銷很正常，「如果真的不喜歡看，再忍耐4個多月就好了」。