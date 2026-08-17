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確定發錢了！南投2鄉鎮明年發兒童節禮金 每人2萬元領到5歲

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影

南投草屯、埔里鎮今年起發放兒童生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元；集集鎮、中寮鄉也跟進，同樣鎖定1至5歲幼兒、每人2萬元，但簡化申請流程，統一在兒童節發放成長禮金，明年上路，盼減輕家長育兒負擔，也減緩人口流失。

受高齡化、少子化影響，南投縣「生不如死」狀況加劇，加上台中、彰化等周邊縣市磁吸，人口外流嚴重，全縣人口逐年減少，總人口已跌破50萬大關，目前僅剩46.6萬人，各鄉鎮市為留住人口，甚至搶人，加碼社會福利提高居住誘因。

其中，為友善育兒，南投縣府及地方公所均設置發放生育獎勵金，每胎從1萬至7萬元不等，草屯、埔里2鎮自今年起加發兒童生日禮金2萬元，從1歲養到5歲可多領10萬元。集集鎮、中寮鄉也跟進，將從明年起發放「兒童節成長禮金」。

集集鎮公所指出，鎮庫先前負債約3000萬元，但經公所開源節流，已全部還清，甚至還有盈餘可供社福之用，與鎮代會討論後決定發放兒童成長禮金，相關預算已編列，預計將從明年兒童節起開始發放，申請資格及受理期間尚待研議公告。

中寮鄉公所也表示，考量近年出生人數低，去年全鄉新生兒不到 40人，5歲以下幼兒僅約200人，為鼓勵生育並留人，評估鄉庫在撙節支出下，財政穩定已無負債，且新設納骨塔開源，參考各地兒福政策，明年起將實施發放「兒童節禮金」。

中寮兒童禮金發放有別於生日禮金，統一於兒童節發放，家長只要第一年提交資料申請，後續會直接造冊匯款，簡化申請流程；但要注意，幼兒須在兒童節前設籍中寮滿6個月，新生兒父母至少一方須設籍中寮滿1年，才具符合申領資格。

南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影

南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影

南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節生日禮金，1至5歲幼兒每人每年2萬元。記者賴香珊／攝影

南投 兒童節 南投縣

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