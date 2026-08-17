彰化福興淨灘活動61人腸胃不適 公所致歉檢討

彰化縣福興鄉公所15日淨灘活動後，包含鄉長等多人疑食用餐點後出現腸胃不適，福興鄉長蔣煙燈表示，目前61人回報有症狀，隔天已改善，將送驗釐清，公所深感抱歉並會檢討。

蔣煙燈今天告訴中央社記者，15日上午淨灘活動約400人參與，共有3個單位提供蚵仔麵餐盒，當天他及部分民眾食用後，出現腹瀉等腸胃不適症狀，但隔天即改善，經公所積極聯繫統計不適者人數，追蹤比對食物來源關聯性，發現其中1個單位所提供的餐盒疑似食物不潔，目前有61人回報有症狀。

蔣煙燈說，公所已通知參與活動的民眾，並請有症狀者保留就醫診斷單據，如尚未食用的餐盒也提供給公所，送檢驗進一步釐清原因，目前已責成承辦單位洽保險公司釐清理賠定義與方式，他向所有參與淨灘的民眾致歉，公所會深切檢討，避免相同狀況再發生。

彰化縣衛生局透過訊息表示，已接獲福興鄉公所通報調查中。