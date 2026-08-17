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彰化農地多銀膠菊也多 移除面積減少被糾正

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣移除銀膠菊績效下降，縣政府已配合基層公所加強清除。記者林敬家／攝影
彰化縣移除銀膠菊績效下降，縣政府已配合基層公所加強清除。記者林敬家／攝影

銀膠菊名列台灣前二十大強勢外來種，農業部林業及自然保育署補助各縣市政府與鄉鎮公所執行移除，彰化縣銀膠菊生長面積不減反增；縣政府農業處今表示，銀膠菊增加面積在統計誤差的合理範圍內，今年已配合清除農田和荒地的雜草時同步移除。

銀膠菊原產於南美洲，台灣1988年首次在高雄、屏東一帶發現，適應水土而蔓延全台。銀膠菊的幼草像艾草，開花像滿天星，常被民眾誤採，但它的腺毛、短柔毛和花粉易造成人體發癢等過敏性反應，對其它植物也有毒性，抑制其它植物根系生長，形成銀膠菊單一植物大量生長，林業保育署2010年起補助各縣市政府執行防除銀膠菊4958公頃。

林業保育署調查，銀膠菊較多縣市有彰化縣、台南市、雲林縣、台東縣、金門縣，以彰化縣為例，多生長在濱海道路及農路旁，南彰化是銀膠菊主要生長地。根據彰化縣資料統計，2023年移除銀膠菊182.20公頃，2024年移除204.9公頃，2025年移除187.95公頃，2025年比2024年移除面積減少，2025年銀膠菊生長面積比2023增加5.75%。

彰化縣審計室認為，彰化縣未能有效降低銀膠菊危害面積，且基層公所主要採噴灑除草劑方式移除，易影響野生動物棲地繁殖，建請研議取環保多元方式並妥善安排移除期程。

縣政府農業處表示，每年均補助鄉鎮市公所移除銀膠菊，因野性很強，經常一陣雨過後快速生長，審計室調查面積在誤差值5%的合理範圍內，縣政府已配合鄉鎮市公所及農民在播種前後、農忙後清除田邊雜草一併移除銀膠菊，可望有效減少。

彰化 農地 彰化縣

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