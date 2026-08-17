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台中石岡熱氣球嘉年華 豐原直達、免費接駁交通攻略

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡區公所8月22日至24日，將在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2026中石岡熱氣球嘉年華」活動。圖／石岡區公所提供
台中市石岡區公所8月22日至24日，將在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2026中石岡熱氣球嘉年華」活動。圖／石岡區公所提供

台中市石岡區公所8月22日至24日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2026中石岡熱氣球嘉年華」活動，東勢警分局規劃熱氣球嘉年華交通疏導措施，疏導日期、時段為8月22日（周六）凌晨3時至晚上9時、8月23日（周日）凌晨3時至晚上8時、8月24日（周一）凌晨3時至晚上8時，活動舉辦期間，國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制。

警方表示，石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案，今年新增豐原火車站接駁路線。

石岡熱氣球嘉年華活動周邊停車暨接駁站資訊：

一、石岡水壩站：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者。

二、石岡區公所站：石岡和平夜市停車場、石岡旅客服務中心、石岡區公所停車場。

三、情人木橋站：情人木橋停車場。

四、東勢河濱公園站：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場（收費）、東勢停7停車場（收費）。

五、土牛國小站：僅開放機車停放。

六、豐原火車站：豐原轉運中心立體停車塔（收費）。

建議參展交通動線：

入場：

（一）由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心（或附近合作自行車租賃業者）停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所站、情人木橋站、抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（二）由國道一號三義交流道下→苗140縣道→苗栗縣卓蘭鎮→經卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路→右轉下東勢河濱公園停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（三）由北屯區東山路→新社區中興嶺→中和街→左轉中正街→直行萬仙街→右轉豐勢路→右轉豐勢路1巷進入活動會場或右轉東關路至東勢河濱公園停車場搭乘免費接駁車前往會場。

離場：

（一）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→右轉豐勢路→續接國道四號離場或右轉石城街左轉東蘭路→卓蘭大橋→左轉苗140縣道離場。

（二）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→直行萬仙街→中正街→右轉中和街→中興嶺圓環→北屯區東山路離場。

若民眾搭乘大眾運輸工具，可到達「下土牛站」的公車有：90、90延、206、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865、889及接駁車（第六月台）。

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