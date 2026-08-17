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台中港填海造陸恐影響白海豚 吳佩芸批市府未要求環評：根本幫凶

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員吳佩芸質疑，中市府僅發函要求相關單位說明免辦環評依據，未積極行使地方主管機關權責，根本是促成這件事情的幫凶。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸質疑，中市府僅發函要求相關單位說明免辦環評依據，未積極行使地方主管機關權責，根本是促成這件事情的幫凶。圖／吳佩芸提供

台中港收容營建剩餘土石方、填海造陸，恐影響台灣白海豚重要棲息環境。台中市議員吳佩芸今指出，台灣白海豚為一級保育類動物，中市府既為野生動物保育法地方主管機關，市府必要時應通知相關所有人、使用人或占用人實施環境影響評估。她質疑，市府僅發函要求相關單位說明免辦環評依據，未積極行使地方主管機關權責，「市府有這麼小？」根本是促成這件事情的幫凶。

營建土石方新制今年元旦上路，全台土方大塞車，中央規畫7月25日開放台中港南填方區收受營建剩餘土石方，港務公司、台中市府6月初陸續公布作業要點。台中港的填海造陸與營建廢土掩埋計畫，因範圍與極度瀕危的「台灣白海豚」重要棲息環境高度重疊，引發環保團體強烈抗議。

市議員吳佩芸指出，她今年初起與環團持續向行政院及台中市政府提出訴求，並多次召開記者會，希望政府正視台中港填海造陸對台灣白海豚重要棲息環境可能造成的影響。直到8月10日，市府針對台中港收容營建剩餘土石方及填海造陸案，發函交通部、港務公司、內政部國土署、環境部、經濟部及海洋委員會等行政院轄下所屬機關。

吳佩芸表示，市府在公文中要求相關單位說明免辦環境影響評估及環境影響差異分析的法令依據與審查理由，並建請召開地方說明會。若市府僅以「發函建議」作為處理方式，顯然未充分行使野生動物保育法所賦予地方主管機關的權責，要求市府應依法要求交通部及港務公司進行環境影響評估。

中市府指出，台中港的主管機關是交通部航港局與台灣港務股份有限公司，環境影響評估審查也是由環境部負責，國家級填海造陸計畫更是行政院啟動。

中市農業局長李逸安表示，台灣白海豚的重要棲地是2020年認定，但台中港的填海造陸與營建廢土掩埋計畫在認定白海豚重要棲地前已經開會許可，海洋委員會也曾解釋是既有開發行為，因此台中市府7月24日再度發函給海洋委員會是否重新認定。

環團今年6月赴台中市政府抗議，認為台中港貿然收受營建剩餘土石方將危害白海豚棲地，要求市府與中央立刻喊停。記者陳敬丰／攝影
環團今年6月赴台中市政府抗議，認為台中港貿然收受營建剩餘土石方將危害白海豚棲地，要求市府與中央立刻喊停。記者陳敬丰／攝影

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