快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化畜產嘉年華4大畜產節接力登場 首場雞蛋溯源看懂「蛋從哪來」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦畜產嘉年華，彰化縣長王惠美（左三）等人今天舉行活動宣傳。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦畜產嘉年華，彰化縣長王惠美（左三）等人今天舉行活動宣傳。記者林敬家／攝影

彰化雞鴨飼養量占全國四分之一，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，生乳、羊肉產量更居全國第一，彰化縣府舉辦畜產嘉年華，9月連續4周舉辦活動。其中近年雞蛋來源、洗選及溯源等食安議題受到關注，畜產嘉年華特別推出「雞蛋溯源」體驗，9月5日首場「彰化禽品節」將帶民眾了解雞蛋從牧場生產、洗選到噴印標示的完整流程。

彰化縣長王惠美表示，今年畜產嘉年華以「循環永續．畜牧領航」為主題，除了推廣雞、鴨、牛、豬、羊等在地畜禽產品，也規劃綠色循環展示區及智慧農業體驗，希望讓民眾在參與活動的同時，認識彰化畜牧產業的生產流程與產業轉型。

9月5日「彰化禽品節」在員林三和公園登場，除「蛋蛋大解密－洗選溯源尋寶趣」，還有禽品品嘗、親子闖關、DIY及土雞、鴨肉促銷，讓民眾從實際體驗認識蛋品溯源與品質管理。

9月12、13日「彰化乳牛節」於福興穀倉舉行，安排鮮乳生產、綠能循環及乳品知識體驗；9月20日「彰化豚肉節」在大村鄉產銷中心前廣場登場，推廣「彰化健康豬」品牌及智慧養豬技術；9月26日「彰化羊肉節」於溪湖糖廠壓軸登場，以「咩咩循環探索所」介紹從牧場到餐桌的產業鏈，還安排羊肉料理、羊奶品嘗。

彰化縣養雞協會理事長連進通表示，彰化是全國養雞產業重鎮，全縣土雞、蛋雞與白肉雞總飼養量超過3000萬隻，其中蛋雞與白肉雞的產量更是全國第一，協會長期致力於提供優質安全的產品，在地肉雞與土雞均通過嚴格的CAS屠宰認證，歡迎大家參與活動。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，縣府每年推動彰化縣優質的畜產品，讓全國鄉親都能認識彰化，吃到彰化在地安心優質的畜產品。彰化的養豬業者，也會繼續提供全國民眾優質的肉類產品。

彰化畜產嘉年華9月5日起將一連4週推廣優質畜禽產品，縣府今天舉辦推廣活動。記者林敬家／攝影
彰化畜產嘉年華9月5日起將一連4週推廣優質畜禽產品，縣府今天舉辦推廣活動。記者林敬家／攝影

彰化 雞蛋 王惠美

延伸閱讀

彰化養雞場臭到咳嗽 200人抗議

彰化學子赴泰國拚世界機關王 3校5隊全獲獎抱回1冠1亞2季

王惠美連缺席藍營活動 賴清德、鄭麗文19日同赴彰化再掀話題

貓經濟崛起…南台首屆貓咪博覽會 高雄展覽館登場

相關新聞

台中石岡熱氣球嘉年華 豐原直達、免費接駁交通攻略

台中市石岡區公所8月22日至24日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2026中石岡熱氣球嘉年華」活動，東勢警分局規劃熱氣球嘉年華交通疏導措施，疏導日期、時段為8月22日（周六）凌晨3時至晚上9時、8月23日（周日）凌晨3時至晚上8時、8月24日（周一）凌晨3時至晚上8時，活動舉辦期間，國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制。

台中工廠數居六都之冠…經濟效益卻落後 議員揭陷「三低困境」

中市經發局宣傳「2024年固定資產投資金額 4649 億元六都第一」，市議員施志昌直指市府長期以文宣過度包裝施政成果，刻意營造台中經濟一片榮景的假象，但根據經濟部數據顯示，台中市工廠普遍面臨「每家平均獲利低落」、「勞工每人產值落後」與「研發投入六都墊底」的困境，整體產業結構正面臨嚴重空洞化的危機。中市經發局指出，持續輔導台中工廠轉型。

台中港填海造陸恐影響白海豚 吳佩芸批市府未要求環評：根本幫凶

台中港收容營建剩餘土石方、填海造陸，恐影響台灣白海豚重要棲息環境。台中市議員吳佩芸今指出，台灣白海豚為一級保育類動物，中市府既為野生動物保育法地方主管機關，市府必要時應通知相關所有人、使用人或占用人實施環境影響評估。她質疑，市府僅發函要求相關單位說明免辦環評依據，未積極行使地方主管機關權責，「市府有這麼小？」根本是促成這件事情的幫凶。

彰化畜產嘉年華4大畜產節接力登場 首場雞蛋溯源看懂「蛋從哪來」

彰化雞鴨飼養量占全國四分之一，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，生乳、羊肉產量更居全國第一，彰化縣府舉辦畜產嘉年華，9月連續4周舉辦活動。其中近年雞蛋來源、洗選及溯源等食安議題受到關注，畜產嘉年華特別推出「雞蛋溯源」體驗，9月5日首場「彰化禽品節」將帶民眾了解雞蛋從牧場生產、洗選到噴印標示的完整流程。

彰化養雞場臭到咳嗽 200人抗議

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場長期飄散雞屎味，兩百多名居民昨天集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善異味，甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，將積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。業者代表在抗議過程中突然昏倒，沒有大礙。

台中推宜居建築 7年催生萬株樹

都市熱島效應日益嚴重，都市降溫成為重要課題。台中市七年前公布宜居建築法規，透過容積獎勵鼓勵建築設置垂直綠化，至今已核發三六○案，增加一萬三二九五株喬木，數量相當於六座文心森林公園，逐步打造綠色宜居城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。