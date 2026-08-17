彰化畜產嘉年華4大畜產節接力登場 首場雞蛋溯源看懂「蛋從哪來」

彰化雞鴨飼養量占全國四分之一，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，生乳、羊肉產量更居全國第一，彰化縣府舉辦畜產嘉年華，9月連續4周舉辦活動。其中近年雞蛋來源、洗選及溯源等食安議題受到關注，畜產嘉年華特別推出「雞蛋溯源」體驗，9月5日首場「彰化禽品節」將帶民眾了解雞蛋從牧場生產、洗選到噴印標示的完整流程。

彰化縣長王惠美表示，今年畜產嘉年華以「循環永續．畜牧領航」為主題，除了推廣雞、鴨、牛、豬、羊等在地畜禽產品，也規劃綠色循環展示區及智慧農業體驗，希望讓民眾在參與活動的同時，認識彰化畜牧產業的生產流程與產業轉型。

9月5日「彰化禽品節」在員林三和公園登場，除「蛋蛋大解密－洗選溯源尋寶趣」，還有禽品品嘗、親子闖關、DIY及土雞、鴨肉促銷，讓民眾從實際體驗認識蛋品溯源與品質管理。

9月12、13日「彰化乳牛節」於福興穀倉舉行，安排鮮乳生產、綠能循環及乳品知識體驗；9月20日「彰化豚肉節」在大村鄉產銷中心前廣場登場，推廣「彰化健康豬」品牌及智慧養豬技術；9月26日「彰化羊肉節」於溪湖糖廠壓軸登場，以「咩咩循環探索所」介紹從牧場到餐桌的產業鏈，還安排羊肉料理、羊奶品嘗。

彰化縣養雞協會理事長連進通表示，彰化是全國養雞產業重鎮，全縣土雞、蛋雞與白肉雞總飼養量超過3000萬隻，其中蛋雞與白肉雞的產量更是全國第一，協會長期致力於提供優質安全的產品，在地肉雞與土雞均通過嚴格的CAS屠宰認證，歡迎大家參與活動。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，縣府每年推動彰化縣優質的畜產品，讓全國鄉親都能認識彰化，吃到彰化在地安心優質的畜產品。彰化的養豬業者，也會繼續提供全國民眾優質的肉類產品。