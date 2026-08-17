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台中工廠數居六都之冠…經濟效益卻落後 議員揭陷「三低困境」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
市議員施志昌指出，台中市工廠普遍面臨「每家平均獲利低落」、「勞工每人產值落後」與「研發投入六都墊底」的困境，整體產業結構正面臨嚴重空洞化的危機。圖／施志昌提供
市議員施志昌指出，台中市工廠普遍面臨「每家平均獲利低落」、「勞工每人產值落後」與「研發投入六都墊底」的困境，整體產業結構正面臨嚴重空洞化的危機。圖／施志昌提供

中市經發局宣傳「2024年固定資產投資金額 4649 億元六都第一」，市議員施志昌直指市府長期以文宣過度包裝施政成果，刻意營造台中經濟一片榮景的假象，但根據經濟部數據顯示，台中市工廠普遍面臨「每家平均獲利低落」、「勞工每人產值落後」與「研發投入六都墊底」的困境，整體產業結構正面臨嚴重空洞化的危機。中市經發局指出，持續輔導台中工廠轉型。

施志昌分析經濟部調查數據顯示，台中市雖然擁有高達1萬8809家工廠，工廠數量六都之冠，甚至比桃園多出將近7千家，但全年總營收僅有2兆4804億元，產業的實際經濟效益，遠落後於桃園市的4.48兆元與高雄市的3.12兆元，甚至比工廠家數只有台中一半的台南市2.56兆元還要低。

施志昌指出，若將總營收除以工廠家數，高雄市每家工廠平均收入達3.82億元，桃園市為3.79億元，台南市2.75億元，而台中市平均每家收入僅1億3187萬元，在六都中排名倒數第二，僅勝過新北市。

此外，台中市43.6萬名製造業基層勞工辛勤工作，平均每人創造的營收僅568萬元，遠低於高雄的1006萬元與桃園的818萬元，顯示產業無法創造高附加價值，直接導致基層勞工薪資長期難以大幅提升。

施志昌要求市府應自籌專款預算成立「台中市在地產業高值化與研發轉型特別基金」，針對非科學園區的傳統製造業、精密機械與自行車等產業，提高研發補助與智慧化升級津貼比重。市府必須拒絕重中科、輕地方的資源分配偏頗，針對海線與山屯等傳統工業區及未登記工廠合法化園區，制定專屬公共設施改善與技術輔導計畫，協助在地供應鏈鏈結半導體與 AI 產業需求。

另外，市府應主動跨局處整合，鏈結在地大專院校與大甲高工等技術高中，建立產官學合作平台，並打造前瞻技術與智慧製造育才基地，為在地企業培育並留住高端研發人才，徹底翻轉台中製造業低毛利代工的命運。

中市經發局長張峯源表示，台中製造業確實面臨了K型經濟的影響，沒有吃到AI紅利的工廠，獲利能力確實比較差。但危機也是轉機，並持續輔導台中的工廠轉型。

台中 六都 議員 施志昌 經濟部

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