彰化養雞場臭到咳嗽 200人抗議

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場長期飄散雞屎味，兩百多名居民昨天集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善異味，甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，將積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。業者代表在抗議過程中突然昏倒，沒有大礙。

居民指出，養雞場多年前擴大規模後，便不時出現雞屎味，有時還混雜飼料臭酸味及粉塵，令人惡心，甚至會引發咳嗽。居民表示，兩年多前就曾抗議，但改善有限，質疑業者未落實防空汙設備。

業者出面鞠躬道歉，強調養雞場從小雞進場飼養、防疫到販售，都有完整生產履歷及相關規範，飼養區相關申請、設施及歷年資料均由主管機關把關，是合法合規經營的雞場。業者表示，對異味造成居民困擾深感抱歉，會檢討並立即改善能處理的部分，需逐步完成的項目也會積極進行。

不過，居民直言「廿年了還改善不了」，要求業者提出明確改善時間表。加錫村長康栢武、大村鄉民代表會主席黃錫暉、大村鄉長賴志銘及多名縣議員昨也到場。康栢武表示，該雞場不定時傳出臭味，長期困擾居民，希望環保局能不定期稽查。

縣府環保局表示，今年已前往該雞場稽查五次，均未發現明顯異味，氣味偵測器初步檢測也無明顯異常，後續將持續追蹤。

縣府農業處表示，該場飼養約五萬八千羽白肉雞，採水簾密閉式雞舍，已輔導業者設置除臭噴霧設施，並建議出風口加裝黑網、除臭噴霧採定時控制，以及避免使用重複墊料，後續將會同專家持續訪視輔導。