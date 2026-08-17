台中推宜居建築 7年催生萬株樹

都市熱島效應日益嚴重，都市降溫成為重要課題。台中市七年前公布宜居建築法規，透過容積獎勵鼓勵建築設置垂直綠化，至今已核發三六○案，增加一萬三二九五株喬木，數量相當於六座文心森林公園，逐步打造綠色宜居城市。

台中市都發局長李正偉表示，單靠公部門興建綠地、公園，受限於土地與預算，因此市府二○一九年訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，透過容積獎勵及法規鬆綁機制，鼓勵建築物設置垂直綠化等設施，將民間建築開發納入都市降溫與綠化的一環。

李正偉表示，辦法實施七年至今，已核發三百六○案，設置一萬三二九五株喬木，約可創造四三三處小型社區鄰里公園，讓綠化不只集中於大型公園，也能深入社區與建築基地。

不過，都發局指出，推動建築陽台綠化時，常面臨居民及管委會維護管理配合不足而產生爭議，主要原因是權責劃分不明，包括排水、防水損害、病蟲害維護責任，以及植物掉落物、結構安全等問題，都可能造成認知落差。

此外，社區住戶若有調整、變更陽台綠化設施的需求，也須依相關規定辦理，不能自行改建。都發局建議，社區應訂定明確的綠化公約，建立定期巡檢機制，在提升景觀品質的同時，也兼顧住戶居住權益。

部分大樓已將陽台綠化設施及維護權責納入「社區規約」，明確區分住戶與管委會責任，例如住戶負責內部澆灌、病蟲害自主清理，管委會則負責外牆結構檢測及定期巡檢，減少權責灰色地帶。管委會也可成立專責檢查機制，或委託專業廠商定期巡檢，防範水管堵塞等問題。

台中市熱島效應也呈現明顯的區域差異。市府表示，市區及大里區是台中較熱地區，海線等郊區相對涼爽，夏季溫差約達三點五度，顯示都市開發與綠化程度對環境溫度具有一定影響。

市府近年持續建構全市綠化生態網絡，畫設約十點九五萬公頃國土保育區，約占全市土地二分之一，並利用大安溪、烏溪兩大藍帶引風，同時透過建築退縮等方式增加通風廊道，從公園綠地、建築綠化到都市風廊，多管齊下緩解熱島效應。