台中鍋烤節中視得標何欣純稱啟人疑竇 市府：依法公開招標

台中市鍋烤節標案由中國電視公司得標。民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，中視總經理盧秀芳為市長盧秀燕的妹妹，此事啟人疑竇；中市府表示，依法公開招標。

律師林智群透過社群網站臉書（Facebook）說，台中鍋烤節新台幣1400萬元標案由中國電視事業股份有限公司得標，而中視總經理盧秀芳是盧秀燕妹妹，「不用利益迴避嗎？」

何欣純今天出席何欣純市政辦公室舉辦29區後援會授證大會，她接受媒體聯訪表示，中市府以最有利標讓中視得標，中視總經理盧秀芳又是盧秀燕妹妹，此事啟人疑竇，市府應公開說明徵選過程與最有利標的實質內容。

台中市政府透過文字稿說明，台中鍋烤節採購案依「政府採購法」及相關規定辦理，台中市經濟發展局擔任招標機關，採公開方式對外辦理招標，依法完成評選及決標作業；評選作業秉持公平、公正、公開原則，評選委員均依規定執行職務，如遇利益衝突情形，均依相關法令及程序辦理迴避。