未熄滅金紙灰燼掃進溪裡 目擊者驚見這「車輛」掀討論

農曆七月期間，家戶常辦理中元普度。台中市西屯區華美西街附近昨天舉辦法會，被民眾發現有民間單位將焚燒中的大量金紙掃入麻園頭溪，因有民眾拍到迎曦基金會的車子，被誤以為是迎曦基金會所籌辦與執行。迎曦基金會今澄清，當日人員當日法會僅前往收取、搬運物資，未參與法會主辦、籌辦或執行。

迎曦基金會指出，迎曦基金會並非該場法會的主辦單位，相關人員當日前往該處，是收取及搬運物資；近日網路貼文所附照片，雖可見迎曦相關車輛出現在現場附近，但車輛因搬運物資而停留現場，並未參與法會規劃、籌辦及現場執行。

迎曦基金會強調，尊重社會大眾對公共事務的關心與合理詢問，也理解民眾看到現場照片後可能產生相關聯想。然而，活動主辦關係仍應以實際參與、籌辦及執行情形為準，不能僅因特定車輛出現在現場，即推論車輛所屬或相關單位為活動主辦者。

對於該場法會本身及廟方相關事務，迎曦基金會不代為評論。

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