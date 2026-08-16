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蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 學子母語詮釋傳統文學

中央社／ 台中16日電

蔣渭水台語客語青年漢詩吟唱賽」今天登場，百名學子以母語吟唱並詮釋文學作品，展現台語、客語的多元樣貌，重新認識台灣傳統漢詩文化。

「蔣渭水台語．客語青年漢詩吟唱賽」複賽今天在「台中台灣虎爺祖廟」登場，由財團法人蔣渭水文化基金會、台北市信民協會共同主辦，今年邁入第6屆。比賽結合漢詩格律、母語聲韻及舞台吟唱，鼓勵年輕世代使用台語、客語感受文學、理解歷史。

複賽由總顧問洪世謀等專業評審評選，漢詩吟唱除須熟記詩文與旋律，還須掌握台語、客語聲韻，理解詩句情感，並透過節奏、聲腔與舞台表現傳達詩意。洪世謀表示，尊重不同地區的語言特色，學生帶有「鄉音」不會扣分，評選重點在於能否掌握聲韻、節奏與詩意，自然呈現母語特色。

台北市信民協會創會理事長黃清龍表示，希望賽事走進地方，使青年吟唱與在地文化產生連結，期盼年輕世代成為母語文化持續扎根的重要力量。台灣虎爺文化總會總幹事陳柏源指出，從參賽表現可看見年輕世代理解詩詞情感，也願意用自己的聲音重新詮釋傳統。

經複賽評選，20名學生取得決賽資格，9月5日將登上台北華山文創園區總決賽舞台，角逐最高榮譽。

蔣渭水 客語 台語

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