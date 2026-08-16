中市府表揚山線里鄰長及民政人員 6連霸里長拚建設到父子接棒

台中市115年度山線特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚今天在大雅舉辦，共255人獲獎。神岡區三角里長江炳煌深耕23年拚建設、豐原區田心里長徐倍基親自帶隊夜巡守家園，潭子區潭北里長林俊堂延續父親6任村長的服務精神。中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒獎，向長年深耕地方的基層夥伴致敬。

黃國榮表示，里鄰長長期站在基層第一線，從民情反映、弱勢關懷、環境清潔，到災情查報及登革熱防治，處處可見奔走服務的身影，是市府與市民間的重要橋梁，更是市政服務深入社區的重要推手。他說近年台中在多項民調及評比中持續進步、名列六都前茅，成果有賴市府團隊與基層夥伴共同努力。

立法院副院長江啟臣指出，里鄰長及民政人員是地方建設與政策落實的重要力量，從道路、公園建設，到疫情防疫、防災及韌性演習，都仰賴基層協調與協助。他以祖父擔任42年里長的經歷為例，形容里長就像地方的「土地公、土地婆」，肩負有求必應、服務鄉里的責任。他說台中市625個里、1萬2524個鄰，構成最扎實的基層服務網絡，感謝所有里鄰長及民政夥伴長期付出，讓各項政策與建設順利推動。

民政局長吳世瑋說明，此次山線場表揚對象來自豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等9區，包括13名特優里長、203名績優鄰長、30名服務超過20年的資深鄰長及9名績優民政人員，每位獲獎者都是地方重要力量，以長年累積的行動與實績獲得肯定。

吳世瑋表示，神岡區三角里長江炳煌服務年資達23年，積極推行政令、反映民意，更持續為地方爭取建設，包括里內主要聯絡道路AC路面封層，及潭雅神自行車道綠化、沿線安全設施改善及養護等。豐原區田心里長徐倍基服務地方7年，不只拚建設，親自守護社區安全。他成立守望相助隊並帶隊投入夜間巡守，爭取道路、路燈及排水等民生建設。潭子區潭北里長林俊堂深耕地方超過19年，承襲父親6任村長的服務精神，延續兩代扎根鄉里的情感與責任。