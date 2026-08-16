北大安牙醫巡迴醫療站揭牌 中市副市長：讓海線鄉親就近看牙

為實踐偏鄉醫療平權，社團法人大台中牙醫師公會結合中央計畫與地方資源，今天在台中市大安區舉辦「北大安牙醫巡迴醫療站」開幕暨揭牌典禮。副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，他說醫療站的啟用，象徵民間團隊在中央健保計畫支持下，以實質行動打破天然地理限制，將優質的口腔照護直接送至鄉親家門口。

鄭照新致詞表示，大安區是充滿人情味的純樸農漁村，市民長輩的口腔健康，一直是市府最關心的日常，過去北大安地區因地理位置關係，鄉親看牙往往需要舟車勞頓。今日醫療站的落成，是市府最溫暖的承諾，未來北五里及周邊自然村的市民與長輩不需跨大安溪及跨行政區，在主要幹道大安港路約5分鐘內車程，就能享有最即時、專業的牙科診療，讓就醫變得既便利又安心。

衛生局指出，大台中牙醫師公會自民國70年代起，秉持醫者仁心，自費深入偏鄉巡迴，至今40多年。此次公會再度配合中央健保計畫與地方資源成功設站，內部引進現代化診療椅、數位X光機，透過網路與健保署即時連線雲端藥歷，保障用藥安全，更號召了10多位熱心牙醫師排班進駐，日常白天門診，特別規劃夜間門診，全方位照顧白天務農、上班的市民及就學學童。衛生局強調，作為地方主管機關，未來會持續給予基層醫療發展全力協助，共同守護海線鄉親的自信笑容。