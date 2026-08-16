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員林黃金帝國拆除後正式招商 彰化首件公辦都更規劃2千坪商場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林黃金帝國大樓今年5月拆除完畢，彰化縣府辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供
彰化員林黃金帝國大樓今年5月拆除完畢，彰化縣府辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供

彰化員林火車站前荒廢多年的黃金帝國大樓今年5月拆除後，後續開發正式進入招商階段。彰化縣政府今天公告招商，推動縣內首件公辦都市更新案，針對員林段418-1地號等8筆土地，公開徵求民間團隊擔任都市更新實施者，5059平方公尺基地未來規劃興建地上22層、地下4層住商大樓，並規劃引進2000坪以上商場。

縣府表示，本案招商期間自即日起至10月30日止，招商說明會預計9月舉行。基地位於員林火車站正對面，距車站約300公尺，土地使用分區為第二種商業區，計畫範圍5059平方公尺，其中公有土地占48.5%、私有土地占51.5%，全案採重建方式，並以權利變換方式實施。

黃金帝國大樓原為14層建築，過去曾是員林站前重要消費娛樂場所，921地震造成結構受損，之後又因產權複雜、長期缺乏管理逐漸荒廢，甚至與彰化市喬友大樓並稱「北喬友、南黃金」。縣府2024年4月啟動拆除工作，今年5月完成拆除，這棟長年矗立在員林火車站前的老建物走入歷史。

此次招商條件中，原黃金帝國大樓座落土地原建築容積達761%，依法適用原建築容積1.3倍獎勵；公有土地則享有基準容積1.5倍獎勵。縣府規劃以重建方式推動都市更新，未來引進2000坪以上旗艦型商場，並導入地方所需公益設施。

縣府表示，舊有黃金帝國大樓建築物已由縣府代為完成拆除，降低實施者前期拆除地上物的風險與複雜度，並大幅縮短整體開發與推動期程。此案將公開評選具開發實績及財務能力的團隊擔任實施者，希望透過公辦都更驅動彰化城鄉風貌全面升級。

彰化員林黃金帝國大樓原為14層建築，過去曾是員林站前重要消費娛樂場所，今年5月已拆除完畢，彰化縣府也辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供
彰化員林黃金帝國大樓原為14層建築，過去曾是員林站前重要消費娛樂場所，今年5月已拆除完畢，彰化縣府也辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供

員林 公辦都更 彰化

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