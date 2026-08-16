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單親父扶養經濟差考取國立大學研究所 他感謝家扶和助學人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心今天在豐原區，舉辦「助他一力，翻轉未來－家扶大專高中助學金頒發活動」，為160位大專及高中學生頒發助學金。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區，舉辦「助他一力，翻轉未來－家扶大專高中助學金頒發活動」，為160位大專及高中學生頒發助學金。圖／北台中家扶中心提供

即將開學，許多經濟弱勢家庭學生學費、住宿費及生活費是一筆沉重負擔。北台中家扶中心今天舉辦「助他一力，翻轉未來－家扶大專高中助學金頒發活動」，為160位大專及高中學生頒發助學金，減輕新學期的就學壓力；一名學生今年考取國立大學研究所，他感謝家扶與助學人的幫忙，讓自己不用因為沒錢而煩惱哪一餐不能吃。

學生們今天在「夢想樹」分享自己的「成就事件」與未來夢想；有人因考取機車駕照而雀躍、有人領到人生第一筆打工薪水、有人獲得象徵學業優異的書卷獎。

劉姓學生自幼與兄姊由父親撫養，常搬家是她兒時最深刻的記憶。她與姊姊自高中起在外租屋生活，一路靠著助學金減輕求學與生活負擔，順利完成大學學業，並考取國立大學研究所。她感謝家扶與助學人的幫忙，自己不用因為沒錢，而煩惱哪一餐不能吃。

謝姓學生也來自單親家庭，他自幼看見母親的辛苦，高中起住校生活，必須獨自處理日常生活，要自律安排課業進度。家庭無力負擔補習費用，他投入更多時間自行閱讀、整理題目並反覆練習，以自律與毅力彌補資源上的不足，最終錄取國立台灣大學電機工程學系。

北台中家扶今年共有93名學生考取大學，扶幼委員會主委黃凃嘉紋表示，家扶孩子身處逆境，求學路上往往需要付出更多努力，期盼社會大眾成為孩子求學路上的貴人，以實際行動「助他一力」，減輕家庭教育負擔，陪伴孩子安心求學、翻轉未來。

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