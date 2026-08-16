民進黨中市議員楊典忠夫人喻梅芝告別式 盧秀燕率市府團隊送行

民進黨台中市議員楊典忠夫人喻梅芝告別式今天在清水舉行，台中市長盧秀燕率市府各局處首長到場致意，立委蔡其昌、何欣純及地方各界人士、親友鄉親到場送別；楊典忠親自為妻子做生平介紹，回憶二人年輕時在公路局客運上相識，從學生時代一路相知相惜、攜手成家，喻梅芝半工半讀完成學業，後來先後考取普考、高考，投入公職超過25年，歷任戶政工作並擔任戶政事務所主任，工作認真負責、待人溫和謙遜。

楊典忠說，妻子白天是盡責的公務員，下班後也是家庭與服務處最重要的支柱，陪著他跑行程、協助服務處工作，連家中大小事情也親力親為，更一路協助整理碩、博士論文，「她總是在我需要的時候，默默站在我的身後。」

楊典忠回憶，妻子罹癌後二人攜手與病魔奮戰二年，期間歷經化療、標靶治療及多次住院，即使身體承受極大痛苦，喻梅芝仍始終掛念丈夫與二名女兒，甚至在最後一次住院時，仍叮囑丈夫要照顧好自己及孩子。

楊典忠哽咽表示，妻子曾說「我嫁給你，到現在都是為你而活」，也在生命最後階段拉著他說「我想看你久一點」，成為他一生最難忘的話，他向妻子承諾，會好好照顧女兒、帶著她對家庭的愛繼續走下去，「這輩子能夠遇見妳、娶妳，是我最大的幸福，妳永遠都是我的老婆，我永遠愛妳。」

蔡其昌代表家屬向各界這段期間的關心、慰問與送行表達感謝，盧秀燕率市府團隊陪伴家屬送喻梅芝走完人生最後一程。

台中市議員楊典忠夫人喻梅芝的告別式今天在清水舉行。圖／楊典忠服務處提供