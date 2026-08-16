快訊

「玩很大」釜山吃飯沒付錢？ 餐廳合照驚見「請結賬」字樣

MLB／對決大谷翔平167公里火球連飆 道奇教頭：我從來沒看過

國民法官上路來最重判決 無照父灌6瓶啤酒害死6歲幼女重判10年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

台中梧棲再添親子新去處！中市府砸1.3億元打造「風」主題遊戲場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
結合美樂地計畫3.0設置充足遮蔭，讓民眾安心休憩。圖／台中市政府提供
結合美樂地計畫3.0設置充足遮蔭，讓民眾安心休憩。圖／台中市政府提供

台中市政府投入1.3億元，打造約1.1公頃的「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，日前啟用。建設局指出，園區整合籃球場、槌球場、體健設施及生態滯洪池等多元設施，從兒童、青少年到長者都能共享公園空間，兼具遊憩、運動、生態與防災功能，打造梧棲全齡共融的新地標。

「鴨母寮公園」規劃以環形動線串聯活動中心、公園、停車空間及戶外活動場域，並融入減災設計，基地四周退縮4公尺，形成長約400公尺的環形帶狀步道，搭配人車分流、無障礙通行及複層植栽，兼顧日常休憩、通行安全、防災韌性與景觀品質，打造社區型公園新典範。

建設局長陳大田表示，園區設施相當多元，包括「風遊戲」主題共融遊戲場、青少年籃球場、長者槌球場、體健設施、生態滯洪池、多元停車空間及電動車充電設備。其中，共融遊戲場以梧棲特有的九降風為設計發想，透過遊戲設施與空間配置，打造兒童、青少年及家長都能共同參與的遊戲場域；生態滯洪池則兼具景觀與水利功能，可延緩、分流暴雨逕流，降低周邊淹水風險。

此外，因應海線強風及鹽分較高的氣候環境，園區選用耐鹽、抗風的台灣原生樹種，兼具生態教育、防風及景觀綠化功能，讓公園不只是休憩空間，更成為社區防災與生態環境的重要節點。

陳大田強調，此案規劃設計階段也特別邀集民間團體參與討論，廣納不同年齡及使用需求的意見，讓公園設計更貼近實際使用情境。

台中市政府投入1.3億元，打造約1.1公頃的「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場。圖／台中市政府提供
台中市政府投入1.3億元，打造約1.1公頃的「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場。圖／台中市政府提供

梧棲 台中 親子

延伸閱讀

影／高雄親子遊樂園開幕湧入人潮 攀岩脫鞋、道路縫隙爆安全隱憂

對抗都市熱島！桃園推「綠化共生建築」 3大措施拚明年上路

逆少子化！台中高鐵特區爆就學潮 斥資2.4億烏日人喜迎旭日國小開工

故宮南院國寶館施工4年主體工程接近完工 餐廳先招商開館期曝

相關新聞

影／彰化養雞場飄惡臭居民怒喊「雞屎味滾出加錫」業者代表突昏倒

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場遭居民反映飄散異味，今天上午200多名居民集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，會積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。現場出現插曲，業者代表在抗議過程中突然昏倒，所幸沒有大礙。

豐原這條路黃線違停罰單開不停 居民怒問檢舉者：我們機車要停哪？

台中豐原區新生北路旁的水岸花都是豐原特色景點，新生北路二側都劃黃線，附近居民無處停機車，機車違停黃線常被警方開罰單，一開就是一整排，居民獲知是特定人士檢舉，怒問檢舉者「我家前面不能停機車，叫我們停在哪裡？」立委陳清龍獲報後表示，他將邀相關單位會勘，建議黃線改劃白線或劃出停車格，路中雙黃線一併改劃成黃虛線。

莫名其妙多一堆床墊！租客苦不堪言 台中環保局將追查重罰

台中市西屯路一段一處民宅下方被人堆放了床墊等廢棄物，因久未處理，租客發現漸漸成了垃圾山。環保局上午接訊息，表示會基於公益先把垃圾清除，再進一步追查違法丟棄者，依違反廢棄物清理法處理。

民進黨中市議員楊典忠夫人喻梅芝告別式 盧秀燕率市府團隊送行

民進黨台中市議員楊典忠夫人喻梅芝告別式今天在清水舉行，台中市長盧秀燕率市府各局處首長到場致意，立委蔡其昌、何欣純及地方各界人士、親友鄉親到場送別；楊典忠親自為妻子做生平介紹，回憶二人年輕時在公路局客運上相識，從學生時代一路相知相惜、攜手成家，喻梅芝半工半讀完成學業，後來先後考取普考、高考，投入公職超過25年，歷任戶政工作並擔任戶政事務所主任，工作認真負責、待人溫和謙遜。

台中梧棲再添親子新去處！中市府砸1.3億元打造「風」主題遊戲場

台中市政府投入1.3億元，打造約1.1公頃的「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，日前啟用。建設局指出，園區整合籃球場、槌球場、體健設施及生態滯洪池等多元設施，從兒童、青少年到長者都能共享公園空間，兼具遊憩、運動、生態與防災功能，打造梧棲全齡共融的新地標。

中科滯洪池被檢舉偷排汙水 台中民代、里長和環保局到場追查

台中市大雅區橫山公園中科轄內滯洪池被檢舉有工廠偷排汙水，市議員吳呈賢今天和橫山里長張聖河和環保局人員到場查看，環保局取樣化驗，初步結果PH值和重金屬未超標，環保局人員說，池水成乳白色是切削液排入水中造成，明天上班日將會同中科管理局追查偷排汙水的工廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。