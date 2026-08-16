台中梧棲再添親子新去處！中市府砸1.3億元打造「風」主題遊戲場

台中市政府投入1.3億元，打造約1.1公頃的「鴨母寮公園」，以梧棲特有九降風為設計發想，打造「風遊戲」共融遊戲場，日前啟用。建設局指出，園區整合籃球場、槌球場、體健設施及生態滯洪池等多元設施，從兒童、青少年到長者都能共享公園空間，兼具遊憩、運動、生態與防災功能，打造梧棲全齡共融的新地標。

「鴨母寮公園」規劃以環形動線串聯活動中心、公園、停車空間及戶外活動場域，並融入減災設計，基地四周退縮4公尺，形成長約400公尺的環形帶狀步道，搭配人車分流、無障礙通行及複層植栽，兼顧日常休憩、通行安全、防災韌性與景觀品質，打造社區型公園新典範。

建設局長陳大田表示，園區設施相當多元，包括「風遊戲」主題共融遊戲場、青少年籃球場、長者槌球場、體健設施、生態滯洪池、多元停車空間及電動車充電設備。其中，共融遊戲場以梧棲特有的九降風為設計發想，透過遊戲設施與空間配置，打造兒童、青少年及家長都能共同參與的遊戲場域；生態滯洪池則兼具景觀與水利功能，可延緩、分流暴雨逕流，降低周邊淹水風險。

此外，因應海線強風及鹽分較高的氣候環境，園區選用耐鹽、抗風的台灣原生樹種，兼具生態教育、防風及景觀綠化功能，讓公園不只是休憩空間，更成為社區防災與生態環境的重要節點。

陳大田強調，此案規劃設計階段也特別邀集民間團體參與討論，廣納不同年齡及使用需求的意見，讓公園設計更貼近實際使用情境。