中科滯洪池被檢舉偷排汙水 台中民代、里長和環保局到場追查

台中市大雅區橫山公園中科轄內滯洪池被檢舉有工廠偷排汙水，市議員吳呈賢今天和橫山里長張聖河和環保局人員到場查看，環保局取樣化驗，初步結果PH值和重金屬未超標，環保局人員說，池水成乳白色是切削液排入水中造成，明天上班日將會同中科管理局追查偷排汙水的工廠。

台中市議員吳呈賢表示，捍衛農民灌溉安全不能等，居民的健康不能等，他今天接獲橫山里長張聖河等人陳情，橫山里公園生態園區的滯洪池有發現大量汙水，橫山里長張聖河說，公園是提供民眾運動好地方，但大量汙水排放已6到7次，讓居民心驚。

吳呈賢表示，環保局人員今天現場採樣 ，沿線追查；他擔心汙水會嚴重影響稻米生長，因為部分農田取用滯洪池的水源，而汙水滲透到地底，有居民取井水飲用，地下水體也會被汙染，許多附近居民或老舊社區仍仰賴抽取井水作為民生或日常洗滌水源，影響很大。

吳呈賢說，他會持續密切監督環保局與中科管理局的採樣與追查進度，確保水質檢測透明公開，嚴打偷排違法行為，還給橫山里居民一個乾淨安全的運動公園與無毒的灌溉水源；環保局表示，今天取樣水質初步化驗結果，PH值和重金屬未超標，但水質呈乳白色，是切削液倒入造成，有工廠偷排汙水，將會同中科管理局追查，若查明屬實，將依水汙染防治法開罰。

台中市大雅區橫山公園滯洪池被檢舉有工廠偷排汙水，市議員吳呈賢今天和橫山里長張聖河和環保局人員到場查看。圖／市議員吳呈賢提供