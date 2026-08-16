莫名其妙多一堆床墊！租客苦不堪言 台中環保局將追查重罰

台中市西屯路一段一處民宅下方被人堆放了床墊等廢棄物，因久未處理，租客發現漸漸成了垃圾山。環保局上午接訊息，表示會基於公益先把垃圾清除，再進一步追查違法丟棄者，依違反廢棄物清理法處理。

據民宅的租客說，門口莫名其妙多了一堆廢棄床墊跟整座垃圾山，之前向環保局檢舉過沒什麼用，找物業代管處理，代管也只是無奈，於是貼上網求助「到底要找里長、打1999、還是報警調監視器才真的有用？我真的不想每天回家都在演末日生存實境秀」

環保局人員說，已派員前往了解。事實上，一般水費裡都已隨徵了垃圾清理費，民眾只要事前預約，環保局就會前往清運。如果是任意丟棄，還會違反廢棄物清理法，處以1200元至6000元的裁罰。目前除了將會同警方調閱監視錄影追查丟棄者身分，另也先基於公益，在避免影響住戶下，先行前往清運。

台中市西屯路一段一處民宅下方被人堆放了床墊等廢棄物。圖／取自Threads「owl.19904115」