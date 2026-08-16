影／彰化養雞場飄惡臭居民怒喊「雞屎味滾出加錫」業者代表突昏倒

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場遭居民反映飄散異味，今天上午200多名居民集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，會積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。現場出現插曲，業者代表在抗議過程中突然昏倒，所幸沒有大礙。

加錫村長康栢武、大村鄉民代表會主席黃錫暉、大村鄉長賴志銘及多名縣議員今天也到場。康栢武表示，該雞場不定時傳出臭味，居民長期受到困擾，今天因雞隻已出場，現場反而沒有明顯異味，希望環保局能不定期稽查。

居民指出，養雞場多年前擴大規模後，便陸續出現雞屎味，受風向影響，附近居民聞到異味的時間不一，有時還混雜飼料臭酸味及粉塵，聞起來相當噁心，甚至會咳嗽。居民表示，兩年多前就曾集結抗議，但改善有限，質疑是否沒有落實使用設備處理，或故障率太高造成。

面對抗議，業者出面鞠躬道歉，強調場區相關申請、設施及歷年資料均有主管機關紀錄，是合法合規經營的雞場，從小雞進場飼養、防疫到販售，都有完整生產履歷及相關規範，也有主管機關把關。業者表示，對異味造成居民困擾深感抱歉，會檢討並立即改善能處理的部分，需逐步完成的項目也會積極進行。

不過居民認為問題已持續多年，直言「20年了還改善不了」，要求業者提出明確時間表。業者代表再次出席時，卻突然腿軟倒地，嚇壞現場人，最後被多名員警抬進屋內，隨後叫來救護車送醫，所幸沒有大礙。

縣府環保局表示，今年已前往該雞場稽查5次，包括日間3次、晚間2次，稽查時於場區周界巡視均未發現明顯異味，氣味偵測器初步檢測也無明顯異常，後續將持續追蹤。

縣府農業處表示，該場飼養約5萬8000羽白肉雞，為水簾密閉式雞舍，已輔導業者設置除臭噴霧設施，並建議出風口加裝黑網、除臭噴霧採定時控制及避免使用重複墊料，後續將會同專家持續訪視輔導。

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場遭居民反映飄散異味，今天上午200多名居民集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善甚至遷離。記者林敬家／攝影