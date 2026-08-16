快訊

獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

聽新聞
0:00 / 0:00

慶典經濟雙喜臨門！ 台中購物節獲IBA銀獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類銀獎。圖／台中市政府提供
台中購物節以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類銀獎。圖／台中市政府提供

台中市政府繼台中鍋烤節勇奪國際創新獎項金獎後，台中購物節也再度從全球眾多參賽方案中脫穎而出，以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，經超過300位國際專業評審歷時近2個月評選，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類（Public Sector & Government Innovation Category）銀獎，肯定市府透過數位科技整合政府、民眾與商家，打造跨產業合作生態系的創新成果，並與杜拜等國際城市的優秀案例並駕齊驅。

經發局表示，IBA由美國史蒂夫獎組織（The Stevie Awards）主辦，素有「商界奧斯卡」美譽，競賽領域涵蓋企業經營、行銷、公關、創新，以及城市治理與公共服務，定位為「全球首屈一指的商業獎項」，去年吸引全球78國、超過3千8百件提案參賽。國內知名企業國泰世華銀行、國泰證券也曾於2024、2025年獲獎。

市長盧秀燕今天高興地說，她上任之初即創全國之先，以數位APP結合大型城市慶典，不僅成功刺激內需、帶動庶民商機，更逐步帶動觀光、打開國際能見度。歷經7年累積，由「民眾、商家、市府」三要角共創品牌，登錄金額從首屆的25億元一路成長14倍，到去年達374億元，並經中經院分析全國經濟產值達764億元，是全國慶典活動領頭羊。此次獲得國際商業大獎肯定，證明台中推動慶典經濟，不僅活絡在地經濟，更具備與國際城市競爭的創新實力；台中購物節是台中的「城市品牌、國際名片」

經發局說，此次獲獎關鍵在於「公私協力、全民共享」，將龐大消費數據轉化為城市治理資產。同類獲獎案例也涵蓋多個國際城市創新方案，像是獲得金獎的美國加州洛杉磯Lee Andrews Group「洛杉磯弱勢社區大眾運輸革新」，結合社會關懷改善城市交通。台中購物節能在眾多國際指標案例中獲得銀獎，充分展現其創新治理與跨域整合的國際競爭力。

經發局說，台中購物節舉辦7屆已獲國內外8項權威獎項肯定，例如去年獲得泰坦創新大獎白金獎及經濟部國家產業創新獎；歷年更先後獲得國內智慧城市領域SMART Award、國際級APSAA亞太永續行動獎，以及素有「全球資通訊奧斯卡獎」之稱的WITSA ICT Excellence Award於2020、2023年兩度獲獎，加上ASOCIO ICT Award等重量級殊榮。從數位科技應用、城市治理、產業創新到國際行銷，台中購物節持續展現推動慶典經濟的前瞻性與國際競爭力。

台中市長盧秀燕歡喜公布，台中購物節以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類銀獎。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕歡喜公布，台中購物節以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類銀獎。圖／台中市政府提供

台中 購物 鍋烤節

延伸閱讀

鴻海連續三年獲頒亞洲最佳企業雇主獎

從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

嘉女AI電資班學生揚威日本 全鐵道模型奪雙料大獎日本姊妹校老師驚喜

和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

相關新聞

豐原這條路黃線違停罰單開不停 居民怒問檢舉者：我們機車要停哪？

台中豐原區新生北路旁的水岸花都是豐原特色景點，新生北路二側都劃黃線，附近居民無處停機車，機車違停黃線常被警方開罰單，一開就是一整排，居民獲知是特定人士檢舉，怒問檢舉者「我家前面不能停機車，叫我們停在哪裡？」立委陳清龍獲報後表示，他將邀相關單位會勘，建議黃線改劃白線或劃出停車格，路中雙黃線一併改劃成黃虛線。

威秀影城進駐台中流行影音中心 拚年底啟用

台中影迷與動漫愛好者期盼已久的「台中流行影音中心」，完工至今閒置約五年，營運案傳出好消息，威秀影城將進駐，受託經營影城映演設施，預定十一月底完成內部整備，目標今年底啟用。新聞局說明，初期投資累計到四點五億元，並將持續加碼投資。

影／彰化養雞場飄惡臭居民怒喊「雞屎味滾出加錫」業者代表突昏倒

彰化縣大村鄉加錫村一處養雞場遭居民反映飄散異味，今天上午200多名居民集結抗議，高舉「惡臭退散」、「雞屎味滾出加錫」等布條，要求業者改善甚至遷離。業者出面鞠躬道歉，強調養雞場合法合規經營，會積極改善異味問題，但居民不埋單，要求業者提出明確改善時間表。現場出現插曲，業者代表在抗議過程中突然昏倒，所幸沒有大礙。

慶典經濟雙喜臨門！ 台中購物節獲IBA銀獎

台中市政府繼台中鍋烤節勇奪國際創新獎項金獎後，台中購物節也再度從全球眾多參賽方案中脫穎而出，以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，經超過300位國際專業評審歷時近2個月評選，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類（Public Sector & Government Innovation Category）銀獎，肯定市府透過數位科技整合政府、民眾與商家，打造跨產業合作生態系的創新成果，並與杜拜等國際城市的優秀案例並駕齊驅。

「住得便宜，不如住得值得」 中台灣3大質感旅宿聯手行銷

面對國人上半年出國人數破千萬人，國內旅宿業經營不易，中台灣3家特色旅宿組成「台灣輕奢旅宿萃」並聯手多家美食和商品共同行銷「打群體戰」。他們趁著成立一周年，宣告拒絕削價競爭，即日至10月15日推出周年優惠，並結合藝術、精品與美食，送出總價值高達68萬元周年好禮，要讓旅客「住得便宜，不如住得值得」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。