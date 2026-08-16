慶典經濟雙喜臨門！ 台中購物節獲IBA銀獎

台中市政府繼台中鍋烤節勇奪國際創新獎項金獎後，台中購物節也再度從全球眾多參賽方案中脫穎而出，以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，經超過300位國際專業評審歷時近2個月評選，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類（Public Sector & Government Innovation Category）銀獎，肯定市府透過數位科技整合政府、民眾與商家，打造跨產業合作生態系的創新成果，並與杜拜等國際城市的優秀案例並駕齊驅。

經發局表示，IBA由美國史蒂夫獎組織（The Stevie Awards）主辦，素有「商界奧斯卡」美譽，競賽領域涵蓋企業經營、行銷、公關、創新，以及城市治理與公共服務，定位為「全球首屈一指的商業獎項」，去年吸引全球78國、超過3千8百件提案參賽。國內知名企業國泰世華銀行、國泰證券也曾於2024、2025年獲獎。

市長盧秀燕今天高興地說，她上任之初即創全國之先，以數位APP結合大型城市慶典，不僅成功刺激內需、帶動庶民商機，更逐步帶動觀光、打開國際能見度。歷經7年累積，由「民眾、商家、市府」三要角共創品牌，登錄金額從首屆的25億元一路成長14倍，到去年達374億元，並經中經院分析全國經濟產值達764億元，是全國慶典活動領頭羊。此次獲得國際商業大獎肯定，證明台中推動慶典經濟，不僅活絡在地經濟，更具備與國際城市競爭的創新實力；台中購物節是台中的「城市品牌、國際名片」

經發局說，此次獲獎關鍵在於「公私協力、全民共享」，將龐大消費數據轉化為城市治理資產。同類獲獎案例也涵蓋多個國際城市創新方案，像是獲得金獎的美國加州洛杉磯Lee Andrews Group「洛杉磯弱勢社區大眾運輸革新」，結合社會關懷改善城市交通。台中購物節能在眾多國際指標案例中獲得銀獎，充分展現其創新治理與跨域整合的國際競爭力。

經發局說，台中購物節舉辦7屆已獲國內外8項權威獎項肯定，例如去年獲得泰坦創新大獎白金獎及經濟部國家產業創新獎；歷年更先後獲得國內智慧城市領域SMART Award、國際級APSAA亞太永續行動獎，以及素有「全球資通訊奧斯卡獎」之稱的WITSA ICT Excellence Award於2020、2023年兩度獲獎，加上ASOCIO ICT Award等重量級殊榮。從數位科技應用、城市治理、產業創新到國際行銷，台中購物節持續展現推動慶典經濟的前瞻性與國際競爭力。