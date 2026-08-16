快訊

獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

聽新聞
0:00 / 0:00

中市交通局推媽祖行動光明燈 長者夜間行走更安全

中央社／ 台中16日電

台中市交通局攜手各區區公所關懷長者行的安全，運用「媽祖行動光明燈」交通安全吊飾，佩戴在衣物上，夜間外出運動、過馬路時更安全。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，許多長者習慣穿著暗色系衣物，夜間外出常因光線不足，交通事故發生率增高，晚間的交通事故肇因，很多與「看不清楚」有關。

葉昭甫說，為提升長者夜間出行的安全，交通局與旱溪樂成宮合作，運用創意設計旱溪媽祖造型的發光吊飾，為夜間行走、過馬路或等待公車提供適度光源，增加夜間辨識功能，讓路上的駕駛人在昏暗時刻，提早看見行走的用路人。

交通局表示，媽祖行動光明燈交通安全宣導活動，各區區公所目前已辦理48場次，宣導將近3000人次，參加的長者均反應熱烈，肯定宣傳活動讓他們學到安全又得到安全。

光明燈 長者 媽祖

延伸閱讀

中市高齡駕駛換照率破74% 監理所推一站式服務 從未稱人力不足

再添39輛…台南公車市區4路線、溪北藍支線 將全換電動

鬼月嚇人！高雄駕駛夜行高架道路前方竟出現一個人 警曝原因

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

相關新聞

豐原這條路黃線違停罰單開不停 居民怒問檢舉者：我們機車要停哪？

台中豐原區新生北路旁的水岸花都是豐原特色景點，新生北路二側都劃黃線，附近居民無處停機車，機車違停黃線常被警方開罰單，一開就是一整排，居民獲知是特定人士檢舉，怒問檢舉者「我家前面不能停機車，叫我們停在哪裡？」立委陳清龍獲報後表示，他將邀相關單位會勘，建議黃線改劃白線或劃出停車格，路中雙黃線一併改劃成黃虛線。

威秀影城進駐台中流行影音中心 拚年底啟用

台中影迷與動漫愛好者期盼已久的「台中流行影音中心」，完工至今閒置約五年，營運案傳出好消息，威秀影城將進駐，受託經營影城映演設施，預定十一月底完成內部整備，目標今年底啟用。新聞局說明，初期投資累計到四點五億元，並將持續加碼投資。

慶典經濟雙喜臨門！ 台中購物節獲IBA銀獎

台中市政府繼台中鍋烤節勇奪國際創新獎項金獎後，台中購物節也再度從全球眾多參賽方案中脫穎而出，以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，經超過300位國際專業評審歷時近2個月評選，榮獲美國國際商業大獎「The International Business Awards（IBA）」的公共部門與政府創新類（Public Sector & Government Innovation Category）銀獎，肯定市府透過數位科技整合政府、民眾與商家，打造跨產業合作生態系的創新成果，並與杜拜等國際城市的優秀案例並駕齊驅。

「住得便宜，不如住得值得」 中台灣3大質感旅宿聯手行銷

面對國人上半年出國人數破千萬人，國內旅宿業經營不易，中台灣3家特色旅宿組成「台灣輕奢旅宿萃」並聯手多家美食和商品共同行銷「打群體戰」。他們趁著成立一周年，宣告拒絕削價競爭，即日至10月15日推出周年優惠，並結合藝術、精品與美食，送出總價值高達68萬元周年好禮，要讓旅客「住得便宜，不如住得值得」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。