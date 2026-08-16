中市交通局推媽祖行動光明燈 長者夜間行走更安全

台中市交通局攜手各區區公所關懷長者行的安全，運用「媽祖行動光明燈」交通安全吊飾，佩戴在衣物上，夜間外出運動、過馬路時更安全。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，許多長者習慣穿著暗色系衣物，夜間外出常因光線不足，交通事故發生率增高，晚間的交通事故肇因，很多與「看不清楚」有關。

葉昭甫說，為提升長者夜間出行的安全，交通局與旱溪樂成宮合作，運用創意設計旱溪媽祖造型的發光吊飾，為夜間行走、過馬路或等待公車提供適度光源，增加夜間辨識功能，讓路上的駕駛人在昏暗時刻，提早看見行走的用路人。

交通局表示，媽祖行動光明燈交通安全宣導活動，各區區公所目前已辦理48場次，宣導將近3000人次，參加的長者均反應熱烈，肯定宣傳活動讓他們學到安全又得到安全。