豐原這條路黃線違停罰單開不停 居民怒問檢舉者：我們機車要停哪？

台中豐原區新生北路旁的水岸花都是豐原特色景點，新生北路二側都劃黃線，附近居民無處停機車，機車違停黃線常被警方開罰單，一開就是一整排，居民獲知是特定人士檢舉，怒問檢舉者「我家前面不能停機車，叫我們停在哪裡？」立委陳清龍獲報後表示，他將邀相關單位會勘，建議黃線改劃白線或劃出停車格，路中雙黃線一併改劃成黃虛線。

豐原國小前水岸花都葫蘆墩圳掀蓋工程，是立委陳清龍任台中市議員時積極爭取，第一期工程從豐原區三豐路一段到三民路間的新生北路，沿岸植栽和親水設施吸引遊客和附近居民遊憩成景點；但掀蓋後原有大片免費機車停車場也拆除，附近社區大樓和公寓居民常將機車停在新生北路二側路旁。

附近居民表示，警方不定期到新生北路開罰單，一張要罰600到1200元，他打工維生，曾有天早上要上工時看到機車後車握把處夾著罰單，當天心情跌到谷底，一天收入去一半；另有居民說，本月13日中午天氣熱，他看到二名警察沿著新生北路，滿頭大汗開罰單；居民日前也看到警察在社區大樓前開罰單向警抱怨，他們的機車要停在哪裡，員警回應，有人打電話到派出所檢舉，警方依規定派員警到場處理。

立委陳清龍表示，他近日將邀相關單位到現場會勘，他認為二側黃線要改成白線，或劃機車停車格，中間黃實線改為虛線，讓居民車輛進出不致跨越雙黃線。

豐原警分局表示，豐原區新生北路水岸花都路段，二側黃線開罰單，依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車及同法第56條第1項第4款，在設有禁止停車標誌、標線之處所停車規定辦理。

警方表示，該路段禁止(臨)停車路段及時段，由交通局依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第168條第4項劃設：禁止停車線(黃線)禁止時間為每日上午7時至晚間8時；同法第169條第4項亦規定，禁止臨時停車線(紅線)禁止時間為全日24小時。

另豐原國小校門前2面禁止停車標誌及附牌標示，上課日7時至8時30分、中午12時30分至1時30分，及下午3時30分至4時30分禁止停車(包含校門前廣場)，該時段係禁止民眾於上課日學童上、下學時段臨時停車，以免影響學童上下學安全。

警方統計，豐原區新生北路段今年1月至7月，共舉發違規(臨)停車301件，平均每日舉發違規1.4件，曾經一天最高曾取締違規（臨）停車20件。

豐原區新生北路旁的山岸花都是豐原特色景點，新生北路二側都劃黃線，附近居民違停機車常被警方開罰單，一開就是一整排。記者游振昇／攝影