「住得便宜，不如住得值得」 中台灣3大質感旅宿聯手行銷

面對國人上半年出國人數破千萬人，國內旅宿業經營不易，中台灣3家特色旅宿組成「台灣輕奢旅宿萃」並聯手多家美食和商品共同行銷「打群體戰」。他們趁著成立一周年，宣告拒絕削價競爭，即日至10月15日推出周年優惠，並結合藝術、精品與美食，送出總價值高達68萬元周年好禮，要讓旅客「住得便宜，不如住得值得」。

3家特色旅宿是台中市的「芭蕾城堡酒店」、「希堤微旅」以及南投「日月潭晶澤」發言人胡智鈞說，現在國人不是不旅遊，而是越來越多人把旅遊預算放到國外。以今年上半年為例，國人出國已突破1065萬人次，年增超過16%，也是首次半年就突破千萬人次，但來台國際旅客約僅429萬人次，差距超過636萬人次。

他感嘆，台灣旅宿最大的競爭對手，不是隔壁的飯店而是一張飛往日本、韓國、東南亞的廉價機票。尤其這幾年房產業交易少，很多閒置房產投入，旅宿業仍持續增加。很多飯店在平日住房、房價與獲利上，都感受到非常大的壓力。如果打的是價格戰，對飯店業的人事、設備維修和優質服務上會時傷害。

為此，他們思考，面對國旅市場競爭白熱化和消費者對住宿品質的敏銳要求，消費者對旅宿的選擇早已從「便宜」轉向「質感與價值」而真正的住宿價值也不只是提供一間房間，更重要的是讓旅客覺得這趟旅行「值得」。

因此，他們將以旅宿為窗口，串聯在地旅遊與優質品牌，成為國人與國際旅客深度認識台灣的入口。為了回饋旅客，他們推出「住越多館、驚喜越大」的3大階梯式抽獎。入住1館，即可抽價值4萬元以上的「TITONI瑞士梅花錶」。入住兩館，可抽價值7萬元以上「4天3夜夢想旅行」入住行政總統房型。

完成3館入住，更有機會抽中價值高達22萬元的Ram Piece領頭羊頂級藝術作品「心願之箭」。

他說，他們會以「溫柔的服務、安心的日常、細節的藝術、旅行的溫度、我們在乎乾淨」5大承諾作為品牌核心，並落實於每一間合作旅宿。讓旅宿不只是住宿空間，更成為旅人認識台灣品牌、地方文化與城市魅力的入口。

中台灣3家特色旅宿組成「台灣輕奢旅宿萃」聯手在地多家品牌共同行銷。記者黃寅／攝影