柯文哲台中輔選 白拚6席全上組黨團

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨在台中行程滿檔，從早到晚幫五名議員參選人舉辦志工座談會。柯表示，主要是看看志工招募狀況和參選人選舉計畫，提供些經驗；議員江和樹強調，要力拚六席提名全上，和無黨籍議員共組黨團。

民眾黨提名六席台中市議員參選人，分別是大里霧峰江和樹、后里豐原連小華、沙鹿陳永祥、太平許書豪、北屯邱于珊與西屯劉芩妤。地方認為，現任的江和樹經營已久，連小華則是民眾黨立院黨團總召陳清龍的妻子，這兩席相對穩定，白營只要再拿一席，就達成立黨團的三席門檻。

柯文哲九日才到北屯和邱于珊討論選情，沒過幾天再次南下，一天之內跑遍邱以外的五名議員參選人，柯文哲表示，行程主要參加志工座談會，並到參選人競選總部看看志工招募狀況，以及他們的選舉計畫，以一個選過的人的身分，提供一些經驗看法，互相討論，並且給前來應援的志工、小草加油鼓勵。

江和樹表示，民眾黨議員選舉的戰略目標是「坐五、望六、搶七」，採取精確提名方式，鎖定基本盤與核心選區，提名六席都是經過重重考驗的強將，力拚六席全上，至於第七席要外擴與無黨籍議員合作，協助和白營關係良好的無黨籍議員連任，選後邀請加入黨團共同運作。

陳清龍指出，柯文哲與現任主席黃國昌都對台中市選情寄予厚望，台中市黨部設定的底線是「至少拿下三席」，除了江和樹、連小華，北屯的邱于珊與西屯劉芩妤被視為重點戰區，太平、沙鹿的許書豪和陳永祥則定位為黑馬，目標順利成立黨團。