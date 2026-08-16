威秀影城進駐中流 拚年底啟用

台中影迷與動漫愛好者期盼已久的「台中流行影音中心」，完工至今閒置約五年，營運案傳出好消息，威秀影城將進駐，受託經營影城映演設施，預定十一月底完成內部整備，目標今年底啟用。新聞局說明，初期投資累計到四點五億元，並將持續加碼投資。

公平交易委員會十三日公布審議通過威秀影城進駐中流，認定本案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法規定不禁止其結合。中市新聞局長欒治誼表示，市府樂見公平會審議結果，期待透過專業影城進駐，為台中流行影音中心注入更多元的影音娛樂能量。

欒治誼說明，未來影城提供市民全新的觀影選擇，也將保留兩座影廳優先映演國片、藝術片及獨立製片，增加國片及多元類型作品的映演空間；另每年無償提供一百五十場次辦理台中國際動畫影展等活動，推動在地影視產業發展及國際藝文交流。

新聞局指出，台中流行影音中心以促參營運移轉（ＯＴ）模式招商成功，由威剛科技公司籌組的中台流行影音中心公司營運，以「ＡＣＧ（動畫、漫畫、遊戲）＋Double M（電影、流行音樂）」為營運核心，打造結合觀影、展演、休閒及文化體驗的複合式場館。

新聞局表示，中台流行影音中心公司在整備階段持續滾動檢討，目前累積期初投資額超過簽約承諾的四點○五億元，已增加至四點五億元，持續加碼投資；未來威秀影城結合場館流行影音、生活百貨及多元營業內容，可望豐富場館服務，提供市民更多元的文化休閒選擇。

國民黨議員李中認為，中流整體規畫尚不明朗，議會已安排九月初考察，盼屆時看到完整規畫。民進黨議員黃守達批評，市府對中流沒有明確定位，引進影城如同當作百貨公司經營，作為文化政策基地，定位錯亂很麻煩。