卓榮泰訪彰化長照據點 明年編5,050萬元持續推動

行政院長卓榮泰15日前往彰化縣參訪「左鄰秀家人照顧咖啡館」表示，「左鄰秀家人」目前推動家庭照顧者「互助喘息」支持服務，讓長者在獲得照顧的同時，也能參與服務工作，透過被照顧者與照顧者角色轉換，提供家庭照顧者喘息機會，減輕長期照顧負擔。

卓榮泰表示，進步的福利國家不僅要「照顧需要被照顧者」，也應進一步「支持照顧者」，讓長期照顧年老、失智或失能家人的照顧者，也能獲得身心喘息機會。

他指出，行政院去年12月召開青年諮詢委員會時，青諮委員林彥廷曾建議強化對承擔家庭照顧責任而中途輟學青年的支持。卓榮泰隨即要求相關部會提出強化措施，衛福部並於今年3月提出「強化青（少）年照顧者支持措施」報告，讓青年照顧者獲得更多政府支持。

卓榮泰表示，「左鄰秀家人」是文明與福利國家進步的象徵，透過調和、轉換被照顧者與照顧者身分，讓彼此都有參與社會福利照顧的機會。他也感謝「左鄰秀家人」母單位彰化縣白玉功德會長期深耕在地社福服務，包括日間照顧、行動沐浴、居家服務、長照交通接送、巷弄長照、失智據點及身心障礙者服務等。

面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰表示，政府推出「台灣人口對策新戰略」，同時持續投入長照資源。近年中央挹注彰化縣長照預算達255億元，盼地方提高執行效率，讓每一分經費都能發揮效益。

卓榮泰指出，截至今年6月底，已有16個縣市布建49處「互助喘息」服務據點，共計4,433人次參與；衛福部明年預算也將投入5,050萬元，持續推動「互助喘息」創新型喘息服務模式。

此外，針對住宿式服務機構使用者，卓榮泰表示，補助額度將逐步提高至每人每年18萬元。由於今年度中央政府總預算審議延宕，相關補助費用原訂今年1月1日起發放，隨著今年度總預算案通過，延誤近8個月的住宿式服務機構使用者補助費用將可回溯發放。

在彰化地方建設部分，卓榮泰表示，彰化是六大區域產業及生活圈「中部精密智慧新核心」重要據點，其中「二林精密機械產業園區」環評報告修正本已於8月送交環境部，目前審議中，未來將與中部精密智慧新核心串聯，在彰化既有精密製造基礎上，納入光學、科技及智慧農業等新興產業。

卓榮泰另指出，衛福部日前提出將明道大學退場校區建置為「行政法人國家中醫研究院南院區」及「中醫藥農業科技健康產業園區」的長遠計畫，希望與地方共同推動中醫藥發展，增進國人健康。

卓榮泰最後表示，政府將持續強化被照顧者及出院後的銜接工作，讓照顧力量延續，減少家庭照顧負擔；同時透過家庭支持政策及與民間團體合作，加快政策落實。