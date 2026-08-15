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藝術團體也高齡化 彰化縣原創藝術協會常有新作展活力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣原藝藝術協會舉辦聯展，民眾絡繹參觀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣原藝藝術協會舉辦聯展，民眾絡繹參觀。記者簡慧珍／攝影

彰化縣原創藝術協會明（16日）舉辦聯展開幕式，今完成布展已有民眾絡繹前往觀賞；協會理事長林晏竹說，會員切磋畫技始終有新作品，今年聯展新作品數量逾八成，還有遠自外國返台定居的新會員展出異國風光油畫，值得一看。

原創藝術協會會員來自不同領域，大多為退休而愛好藝術的人士，這次聯展主題「原藝心創」，集結27名藝術同好展出60幅油彩、水彩、水墨、壓克力、粉彩、膠彩和多媒材的作品，跟去年不同的是沒立體雕塑，平面藝術讓觀賞者更集中注意力在創作者的畫技。

協會理事長林晏竹表示，台灣高齡化，藝術創作者也面臨相同狀況，很多藝術團體會員高齡而創作產量減少，或老師高齡無法經常授課，原創藝術協會雖難免遭遇類似情形，但會員創作不輟，從外國回台的新會員年逾八旬仍勤於作畫，這次展出南非、威尼斯風情畫。

協會理事魏慧芬擅長彩墨山水，不吝說明作畫技巧，也說到每當她畫山水好像人歷其境，徜徉在山水間聽到穿過林葉間的風聲、山林中鳥叫、山澗裡淙淙流水，身心自然而然放鬆，沈醉在作畫情境數小時不疲累。

原藝心創展在員林演藝廳展覽廳演至本月31日，原創藝術協會期盼民眾藉由參觀藝術進而參加藝術團體，透過創作與分享為自己也社會帶來正面向上的活力。

高齡化 彰化縣

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