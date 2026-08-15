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彰化員林孝行獎溫馨 縣級楷模行孝「一輩子的堅持」令人動容

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市的縣級表揚孝行獎得主張喬寧及家人洋溢幸福。記者簡慧珍／攝影
員林市的縣級表揚孝行獎得主張喬寧及家人洋溢幸福。記者簡慧珍／攝影

每年八月第四個星期日是祖父母節，彰化員林市公所今提前慶祝，表揚39名全市及縣級孝行楷模，孝行楷模得獎人幾乎三代同堂出席，午宴後觀賞市公所安排的經典老歌演唱會，度過溫馨同末。

時逢選舉年，員林區的縣議員及縣議員參選人踴躍到場恭喜孝行楷模，員林百果山國際獅子會長胡玉玲帶領幹部盛裝擔任志工，成為會場美麗焦點，彰化縣工策會總幹事洪榮章代表縣長王惠美致詞，肯定孝行楷模是祥和社會的最佳穩定力量。

代理市長賴致富表示，俗語「百善孝為先」說明孝道是做人處世的最根本美德，「積善之家必有餘慶」，行孝貴在感恩更貴在及時，切莫等到「樹欲靜而風不止」才後悔莫及，員林市今年39人當選孝行楷模，其中大明里民張喬寧、中山里民蔡忠恩、振興里民曹東海榮獲縣政府表揚，在他們受獎光鮮表面的背後都有令人動容故事，這些事情並非高潮迭起、轟轟烈烈，反因日復一日、年復一年的堅持才更顯珍貴難得，因為「孝」最動人之處從來不是一時感動，而是一輩子的堅持。

張喬寧因父親期待做「穩定頭路」，15年前離開建築家業轉往輪胎公司當業務員，又因父親罹病需照顧，身為唯一男丁的張喬寧辭職，接送爸爸往返彰化與台北榮總就醫，在爸爸病故後接掌家業和陪伴媽媽，並承繼父志擔任宮廟委員、社區幹部，以建築專業改善社區活動空間，推廣關懷照顧讓更多社區長者受惠，被市公所、縣政府認為展現「盡孝、傳承、回饋」精神堪為楷模。

孝行楷模表揚大會後，市公所舉辦祖父母節經典歌唱會，邀請資深藝人獻唱夜來香、瀟灑走一回、上海灘等經典懷舊金曲，喚起長輩的青春記憶，會場氣氛和樂融融。

彰化縣員林百果山國際獅子會幹部盛裝出馬，協辦孝行楷模表揚暨祖父母節經典歌唱。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林百果山國際獅子會幹部盛裝出馬，協辦孝行楷模表揚暨祖父母節經典歌唱。記者簡慧珍／攝影

彰化 員林 議員

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