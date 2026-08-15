不只有看星星！清境七夕「月老加持」 迷你茭成最夯浪漫信物

七夕情人節遇上高山星空，南投縣政府今晚在仁愛鄉清境舉辦南投星空季「戀與星空站」，首度串聯日月潭3間月老廟，推出過香爐祈福的「月老聯名迷你茭」，讓民眾在清境賞星、求姻緣，也結合賽德克文化與音樂演出，打造七夕限定的高山夜間旅遊體驗。

南投縣長許淑華表示，南投擁有高山地景及低光害環境，從合歡山國際暗空公園到清境、溪頭、東埔，都具備發展星空旅遊及夜間觀光的優勢。縣府今年以「漫遊星投列車」串聯4大特色場域，清境站適逢七夕，因此以「戀與星空」為主題，希望透過星空、生態、人文及地方產業串聯，延長旅客停留時間，帶動仁愛鄉旅宿、商圈發展。

這次最大亮點是與日月潭龍鳳宮、文武廟及明月宮3間月老廟合作，推出限量「月老聯名迷你茭」。活動前由廟方過香爐祈福加持，象徵把月老祝福帶上清境，成為七夕限定的姻緣信物。

現場還推出「戀愛御神詩籤」，民眾拍照打卡並分享社群，即可參加戀愛扭蛋，抽出上上吉、大吉、吉、中吉及小吉等不同籤運，內容涵蓋戀愛、告白、相遇及姻緣運，還附有幸運星座、顏色及物品，增添七夕趣味。

活動也融入仁愛鄉在地文化，安排賽德克族部落走訪、文化導覽及傳統鑽木取火體驗，晚間則由天文老師帶領觀星，透過望遠鏡認識夏季星座。舞台演出則有喜裂克文化藝術團、都達國小木琴社、F.F.O及歌手郭嘉誼接力演出。

清境農場自產羊毛也化身為羊毛氈手作材料，推出刺繡帆布袋及綿羊吊飾DIY。縣府並推出「住南投、追星空」旅宿方案，入住指定旅宿可獲羊毛氈DIY名額、彩繪星球體驗、月老聯名迷你茭及抽獎券，鼓勵遊客留宿清境。

縣府表示，星空季最後一站「月映歸心站」將於9月5日在南投市猴探井登場，結合中秋節推出星空野餐、生態導覽及音樂活動，並持續推出星空護照及星空車票，邀民眾一路追星遊南投。

南投星空季「戀與星空站」今天在清境登場，七夕結合高山星空與月老祈福，吸引民眾上山追星、求姻緣。圖／南投縣政府提供