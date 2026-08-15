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逛超商也能買美術品 全台首座「美術館超商」台中草悟道開賣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影

位於台中草悟道的勤美術館驚喜變身，成為全台首座「美術館便利商店」，民眾在藝術作品環繞的空間採買日常生活用品，還能買到現地創作作品、聯名商品，直呼「太驚奇了，逛超商也能買藝術品！」

勤美術館宣布，勤美草悟夏祭「BOOM ART！藝術不設限」四大展區開展，展期至8月30日。主展場勤美術館集結「EVERYDAY ART藝術計畫」入選藝術家40組，以每日必備的藝術為策展概念，打造全台首座「美術館便利商店」。

勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育說，這次與全家便利商店合作，除了日常採買，還能買到60件新生代創作者的作品、4件限地創作與10組聯名商品。

勤美術館總監胡忻儀說，勤美草悟本身就是一座生活中的美術館。此次以勤美術館為起點，攜手EDA藝術計畫，把「美術館便利商店」從一個展覽概念，延伸成整個街區的體驗。

藝術創作從主展場延伸至勤美草悟生活圈，勤美誠品B2F攜手「彡苗空間實驗」等創作團隊打造展售空間，推出自營品牌「SPARKiT」；PARK2化身為法式假期長餐桌；金典綠園道號召全民透過鏡頭記錄生活，並在4樓光盒子展開「TAKE a SHOT攝影展」。

勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影

勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到聯名商品。記者趙容萱／攝影
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到聯名商品。記者趙容萱／攝影

勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到限地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到限地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影

勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影
勤美術館變身全台首座「美術館超商」，民眾可買到現地創作作品、聯名商品。記者趙容萱／攝影

草悟道 超商 美術館 台中

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