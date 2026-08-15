品嘗照顧據點長者泡咖啡 卓榮泰稱讚更有一分家庭溫暖

行政院長卓榮泰今在彰化縣員林市左鄰秀家人照顧咖啡館，說到照顧長照老人、病人的相當辛苦，有不少是年輕人放棄學業、工作，想重返學校和職場卻「斷線」，政府要把這些照顧者找出來，衛福部已研擬周延報告，讓這些年輕照顧者未來可得到政府較多照顧。

卓榮泰稱讚今參觀的左鄰秀家人照顧咖啡館，跟過去看過政府補助特別多的機構不一樣，空間不是很大但設備非常好，值得學習這樣成功經營管理和用心的經驗。

他表示，過去社會都是強調去照顧那些需要被照顧的人，當國家財政實力各方面條件政策完善時，政府應更進一步照顧「照顧者」，因無論對長者、失智、失能的長期照顧需付出耐性、愛心，所以需要更多力量照顧這些照顧者。

卓榮泰表示，很多年輕朋友為照顧家中老人或長照家屬，放棄學業、工作，有一天可以重返學校和職場時卻斷線，行政院諮詢委員會有一名年輕人從年輕人角度看到這些年輕照顧者的需求，在青諮會裡提案，行政院很快開會和進行討論，經過幾個月調整與準備，衛福部做出較周延報告，行政院列入計畫，讓過去扮演照顧者角色的年輕人可在未來得到政府較多照顧。

卓榮泰說，今到左鄰秀家人照顧咖啡館，冠軍泡的咖啡大家喝過，可是有長者、長輩泡的咖啡更有一分家庭溫暖感覺，他到咖啡館看是被照顧者跟照顧者身份能調和轉換，甚至給他們一個新的參與整個社會福利照顧的機會，所以白玉功德會、秀家人社區照顧機構、左鄰照顧咖啡館，這算是一連串整套作業，他感謝白玉功德會理事長邱暉智等人，跟各位長輩共同完成這樣串聯性的工作。

卓榮泰還說，截至2022年6月底，衛福部在16個縣市建立49處據點，有4400多人參與，明年的預算中衛福部繼續投入5千多萬，嘗試從長照中創造創造更多像左鄰秀家人照顧咖啡館這樣的成功模式。