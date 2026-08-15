公平會拍板！威秀影城將進駐台中流行影音中心 注入多元娛樂能量

威秀影城將進駐台中流行影音中心，受託經營影城映演設施！台中市政府新聞局15日表示，公平交易委員會公布審議結果，認定本案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法規定不禁止其結合。

未來將透過威秀影城的專業映演經驗，結合台中流行影音中心多元場館機能，為市民帶來更豐富的觀影及影音娛樂體驗。

新聞局長欒治誼表示，市府樂見公平會審議結果，期待透過專業影城業者進駐，為台中流行影音中心注入更多元的影音娛樂能量。

未來影城除了提供市民全新的觀影選擇，亦將保留2座影廳優先映演國片、藝術片及獨立製片，增加國片及多元類型作品的映演空間；另外每年無償提供150場次供市府辦理台中國際動畫影展等活動，有助於推動在地影視產業發展及國際藝文交流。

新聞局說明，台中流行影音中心以促參營運移轉(OT)模式招商成功，由威剛科技籌組的專案民間機構中台流行影音中心公司負責營運，並且以「ACG(動畫Animation、漫畫Comic、遊戲Game)＋Double M(電影Movie、流行音樂Music)」為營運核心，打造結合觀影、展演、休閒及文化體驗的複合式場館。

新聞局進一步補充，中台流行影音中心公司在整備階段持續滾動檢討優化，目前累積期初投資額度已超過簽約承諾的4.05億元增加至4.5億元，並持續加碼投資。

新聞局說，未來透過威秀影城的映演專業，結合場館流行影音、生活百貨及多元營業內容，將可進一步豐富場館服務，提供市民更多元的文化休閒選擇，並為台中影視音產業發展注入新動能。