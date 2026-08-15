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台中大隆路商圈「愛在大隆・七夕戀人漫遊季」 打造專屬城市浪漫意象

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
本次活動也讓大眾親身感受「全新人行道」的優質體驗。記者宋健生／攝影
本次活動也讓大眾親身感受「全新人行道」的優質體驗。記者宋健生／攝影

迎接浪漫七夕，擁有濃厚異國風情的台中大隆路商圈，15日盛大舉辦「愛在大隆・七夕戀人漫遊季」。搭配近期完工的優化人行道，本次活動採封街形式，結合情歌舞台、雙人闖關、浪漫市集與跨界單身聯誼，吸引大批民眾熱情參與，一同漫步於歐風街道，感受專屬台中的城市浪漫意象。

本次活動也讓大眾親身感受「全新人行道」的優質體驗。透過鋪面改善與行道樹整體規劃，大幅提升通行安全，營造友善無障礙的動線。

升級後的硬體空間，兼顧了都市景觀與環境永續，讓前來約會、逛街的民眾，都能愜意漫步於異國花園步道之中，獲得現場參與者一致好評。亦感謝「屋馬燒肉」、「雅蔓妮婚紗攝影」、「Tea's原味 中市向上店」、「港頌」熱情贊助。

今天活動，商圈精心策劃多項沉浸式體驗，成功將大隆路轉化為充滿愛與互動的熱鬧街區。

包括情歌主題舞台：浪漫情歌輪番演出，營造濃厚的節慶氛圍，讓現場民眾聽得如癡如醉。

七夕浪漫市集：匯聚特色手作文創與甜點飲品攤商，豐富逛遊體驗，帶動熱絡人潮。雙人互動闖關：不論情侶、家人或好友皆熱情組隊，在互動關卡中展現默契，順利抱走限定好禮。

戀人時光膠囊：民眾將心願封存於許願瓶並懸掛於展示牆。入夜後結合柔和光影，瞬間成為商圈最吸睛的打卡熱點。

除了豐富的街區體驗，現場的「情侶極限站立」與「接吻」挑戰賽，更將氣氛推向高潮。參賽者們卯足全力爭奪3,000元現金與屋馬雙人套餐。更狂的是，只要上台挑戰，就能帶走雅蔓妮沙龍照及商圈100元購物金。人人有獎的超誠意驚喜，讓現場歡呼聲不斷。

此外，本次跨域結盟「月老銀行」特別企劃，也獲得熱烈迴響。透過線上報名與線下情境約會任務，讓單身族群在綠意盎然的大隆路商圈中順利交流、尋找良緣，進一步確立大隆路「戀愛友善街區」的品牌定位。

商圈期盼未來將「愛在大隆」發展為年度指標企劃，讓市民未來「想到愛情與約會，就能想到大隆路商圈。」

大隆路商圈本次完美結合了硬體升級與七夕節慶行銷，不僅帶動滿滿人潮，更有效轉換為周邊店家的實質買氣。商圈再次感謝全台民眾的熱情參與，以及所有贊助單位的相挺，未來商圈將持續導入數位支付等智慧商業模式，提升消費便利性，期待下一回為大眾帶來更美好的漫遊體驗。

擁有濃厚異國風情的台中大隆路商圈，讓民眾感受專屬台中的城市浪漫意象。記者宋健生／攝影
擁有濃厚異國風情的台中大隆路商圈，讓民眾感受專屬台中的城市浪漫意象。記者宋健生／攝影

本次活動採封街形式，結合浪漫市集、情歌舞台與跨界單身聯誼，吸引大批民眾熱情參與。記者宋健生／攝影
本次活動採封街形式，結合浪漫市集、情歌舞台與跨界單身聯誼，吸引大批民眾熱情參與。記者宋健生／攝影

迎接浪漫七夕，台中大隆路商圈今(15)日盛大舉辦「愛在大隆・七夕戀人漫遊季」。記者宋健生／攝影
迎接浪漫七夕，台中大隆路商圈今(15)日盛大舉辦「愛在大隆・七夕戀人漫遊季」。記者宋健生／攝影

七夕 台中 市集

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