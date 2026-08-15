彰化縣長王惠美滿滿感謝 卓榮泰善意回應彰化三大建設「都有在做」

縣長王惠美昨向總統賴清德爭取的彰化縣四大建設，行政院長卓榮泰今參訪彰化縣左鄰秀家人照顧咖啡館，回應其中三項，指出彰化有傳統精密製造工業，未來新光學、新科技、新農業都要與中部精密智慧核心串聯在一起，有更好的發展。

縣長王惠美今到左鄰秀家人照顧咖啡館迎接卓榮泰，眾入進咖啡館聽縣政府與承辦左鄰秀家人照顧咖啡館的白玉功德會簡報，王惠美感謝行政院長卓榮泰和衛福部「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」補助彰化縣16.9億元，在縣議會支持下32.4億元自籌預算，縣府得以布建縣內52處長照服務據點，提供縣民更優質的長照及社會福利等多元服務。

卓榮泰對王惠美滿滿感謝似乎頗有感觸，主動提到昨王惠美向賴總統要求協助四大建設項目中的三項並表示，彰化縣是中央政府設立中部精密製造新核心、精密智慧新核心的重要據點之一，無論縣長王惠美關心的二林精密園區，或彰化交流道開發新建工程計畫，及明道大學未來適用計畫，其實行政院逐一「都有在做」。

卓榮泰說，8月10號衛福部在行政院政務會議提到明道大學，將來做中醫研究院、中醫藥草園區的長遠計畫，另在二林精密園區發展過程當中，環境部本月已收到彰化縣政府送來的環評修正本，目前在環境部審議中。

卓榮泰又說，二林精密園區發展絕對要跟中部精密智慧新核心整個串聯，彰化縣有傳統精密製造機工業，未來新光學、新科技、智慧農業都會擺放在二林精密園區，而明道大學也是一個新的創新模式，希望縣政府未來能支持和合作，共同把退場後的明道大學轉型做好，讓中醫藥能有新發展，更增進國人健康，讓台灣在西藥治療、中藥養生、改善體質能雙重並進。