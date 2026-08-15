台中市議員楊典忠夫人喻梅芝明告別式 行政院長卓榮泰南下上香弔唁

台中市議員楊典忠夫人喻梅芝女士日前離世，明日上午將舉辦告別式；行政院長卓榮泰今天中午特別專程南下台中，前往喻梅芝女士靈堂上香弔唁，深切表達慰問與關懷之意，並對其長年奉獻公職與地方的辛勞給予高度肯定。

據了解，楊典忠夫人喻梅芝投入公職服務長達25年以上，長年戮力地方事務、盡心盡力為民服務。她始終堅守公務崗位、任勞任怨，無奈因積勞成疾，即使退休後仍勇敢面對病痛對抗病魔，其敬業與奉獻精神深獲地方好評。

行政院長卓榮泰百忙之餘，今日中午親赴靈堂向喻梅芝女士致意，除肯定她多年來對公職與地方的無私付出外，也親自慰問市議員楊典忠及家屬，請家屬節哀順變，楊典忠對於卓榮泰院長特別抽空前來靈前致意，表達由衷感謝。

市議員楊典忠表示，夫人的公祭告別式將於明日上午9時30分在清水住家舉行，歡迎關心他們的地方鄉親與好友屆時至會場，一同送梅芝最後一程。