去年未婚聯誼有成果 彰化奠安媽三聖筊指示「寶斗良緣節」續辦

彰化縣北斗觀光產業促進會與北斗奠安宮，去年合辦「寶斗良緣節」促成兩對佳偶今年底前將締結連理；今年獲「奠安媽」聖示續辦活動，受理報名半個月迄今累計300多人報名，主辦單位期待更多未婚男女擴大生活圈，來北斗「用最真誠的方式，遇見最對的人。」

去年活動定調「寶斗良緣節─幸福好食」，男、女報名合計約800人，錄取150對見面和共遊北斗商圈吃美食，經北斗觀光產業促進會追蹤1年，半數參加者保持聯絡，約10對往來較頻繁，其中兩對預計今年底結婚，令北斗觀光產業促進會振奮不已。

北斗觀光產業促進會理事長吳季冰今表示，寶斗良緣節今年舉辦經費拮据，曾擲筊請示北斗奠安宮媽祖「要不要續辦？」連擲3筊獲聖示辦理，又請示「幾對比較合適？」擲筊獲聖示「50對」，北斗觀光產業促進會恭請北斗奠安宮月老尊神繼續為未婚男女牽紅線。

今年主題為「寶斗良緣節─寶斗有喜」，將發揚「媽祖為家，女兒的幸福，媽祖最掛心」核心精神；吳季冰說，報名男士經初篩身分，再把名單呈報「奠安媽」審核，經擲筊獲聖示通過，10 月4日活動當天放入籤筒讓「小姐們」逐一抽起和請示媽祖，一筊定緣分，展開後續活動交流。

今年活動從「月老祝福 × 美食相伴 × 青年交友」為主軸，將破冰、換桌交流、分組闖關、舞台告白、最終求籤解籤」串成交友到帶動商圈的完整動線，讓緣分在北斗自然發生，新增亮點活動「浪漫情定晶石」一起刮晶石，有機會刮中水晶鑽。

北斗奠安宮董事長陳在說，奠安宮長年推動在地文化與公益，今年月老殿、媽祖大殿將作為未婚男、女相識的莊重聖地，祝福在暖心活動中找到心儀的另一半。

寶斗良緣節受理25至45歲未婚男女參加，男士800 元（兩人結伴1500元）、小姐300元（兩人結伴500元），9月17日截止報名，符合資格並通過遴選者，北斗觀光產業促進會用電話與E-mail通知，9月29日下午5點30分前公布最後一波名單，10月1日中午12點前若有缺額會以E-mail 通知遞補與繳費。

報名配對者獲贈幸福小禮、月老紅線組、緣粉、喜願卡、餐券每人300元。10月4日北斗奠安宮及周邊商圈有50攤的「浪漫市集」，讓青年男女邊逛邊聊促進感情。