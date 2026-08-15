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威秀影城將進駐台中流行影音中心 地方喜迎投資「會再加碼！」

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中流行影音中心。圖／台中市政府提供
台中流行影音中心。圖／台中市政府提供

台中影迷與動漫愛好者期盼已久的「台中流行影音中心」營運案傳出好消息，威秀影城將進駐台中流行影音中心，受託經營影城映演設施。新聞局說明，初期投資累計到4.5億元，並將持續加碼投資。地方各界樂見其成，盼帶動地方發展與繁榮。

公平交易委員會13日公布審議結果，審議通過威秀影城進駐，認定本案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法規定不禁止其結合。

新聞局長欒治誼表示，市府樂見公平會審議結果，期待透過專業影城進駐，為台中流行影音中心注入更多元的影音娛樂能量。

欒治誼說明，未來影城除提供市民全新的觀影選擇，也將保留2座影廳優先映演國片、藝術片及獨立製片，增加國片及多元類型作品的映演空間；另每年無償提供150場次供市府辦理台中國際動畫影展等活動，有助於推動在地影視產業發展及國際藝文交流。

新聞局說明，台中流行影音中心以促參營運移轉（OT）模式招商成功，由威剛科技公司籌組的專案民間機構中台流行影音中心公司負責營運，並以「ACG（動畫Animation、漫畫Comic、遊戲Game）＋Double M（電影Movie、流行音樂Music）」為營運核心，打造結合觀影、展演、休閒及文化體驗的複合式場館。

新聞局指出，中台流行影音中心公司在整備階段持續滾動檢討優化，目前累積期初投資額超過簽約承諾的4.05億元，已增加至4.5億元，並持續加碼投資。未來透過威秀影城的映演專業，結合場館流行影音、生活百貨及多元營業內容可望豐富場館服務，提供市民更多元的文化休閒選擇，並為台中影視音產業發展注入新動能。

台中 威秀影城 動漫

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