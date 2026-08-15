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380隊逾1500名選手熱血開打 彰化「青春專案」3對3籃賽宣導反毒反詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽。圖／警方提供
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽。圖／警方提供

彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，與賽青少年展現拚勁，揮汗如雨，透過這項正當運動休閒與體力消耗，遠離毒品與暴力，過得更健康。

活動由花壇國中雷霆萬鈞的戰鼓表演揭開序幕，緊接由員林高中青春熱舞帶動高潮，且由在地鹿港網紅「麻希」，用最親切生動的方式宣導反毒及反詐觀念。

縣長王惠美表示，在暑假期間舉辦3對3籃球賽，藉由活動來提醒青年朋友，在暑假期間不要去嘗試新興毒品或者電子煙，打工切記不要提供帳戶或提款卡；購物時要找正規電商平台，不要私底下交易，確保自身財產生命安全。

王惠美指出，今年1月至7月為止，彰化縣警察局已累計破獲93個詐騙集團、逮捕744名嫌犯，更透過「警銀合作」成功攔阻超過2億3088萬元的遭詐匯款，總計截斷詐團近6億1876萬元金流，與去年同期相比，案件受理數下降16%、財損金額大幅減少45%，展現守護縣民財產的堅定決心。

彰化縣少年婦幼協進會副理事長許書林表示，協進會與彰化警方、少年輔導委員會等單位共同攜手守護兒少婦女的安全，建立相當緊密夥伴關係，未來會繼續做最強的後盾，有錢出錢、有力出力，讓彰化的每一個需要保護、幫助的兒少及婦幼，都能夠在完善的關懷下平安茁壯、勇敢追夢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，與賽青少年展現拚勁。圖／警方提供
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，與賽青少年展現拚勁。圖／警方提供

彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，與賽青少年展現拚勁。圖／警方提供
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，與賽青少年展現拚勁。圖／警方提供

彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，縣長王惠美到場加油。圖／警方提供
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽，縣長王惠美到場加油。圖／警方提供

彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽。圖／警方提供
彰化縣「暑期保護青少年—青春專案」3對3籃球決賽暨犯罪預防宣導活動，今天上午在國立彰化師範大學登場，吸引全縣380隊、超過1500名選手報名參賽。圖／警方提供

彰化 反毒 青春 運動

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