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剛點火就被逮！台中開「天眼」陸空抓露天焚燒 最高罰500萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
環保局自2022年起導入AI影像辨識技術與判煙模型。圖／環保局提供
環保局自2022年起導入AI影像辨識技術與判煙模型。圖／環保局提供

台中環保局表示，2022年起導入AI影像辨識技術與判煙模型，並搭配無人機現場空拍巡查，至今已成功即時通報數百起露天燃燒案，甚至有剛點火就被逮，累計裁罰約128萬元。環保局提醒，露天燃燒最重可開罰10萬元，工廠、商場最高更可罰500萬元。

環保局表示，台中「陸空聯防」監控露天違規焚燒，AI監控系統偵測到異常空汙立即發送告警訊息，稽查員以無人機空拍，並隨即趕赴現場巡查。許多露天燃燒行為人對於稽查人員的「神速」趕抵大感驚訝，紛紛表示：「才剛點著沒多久就被抓到，以後再也不敢燒了！」

環保局指出，轄內空氣汙染好發點位已布建近170處智慧判煙系統，透過AI技術精準輔助稽查。露天燃燒產生的汙染物不僅惡化空氣品質，更易引發火災危害，若經查獲，將依空汙法最高可罰10萬元，工商廠（場）最高更可罰500萬元。

環保局呼籲，請市民配合政策，採取合法管道處置廢棄物，切勿隨意焚燒。若發現露天燃燒情事，請撥打1999市民專線或 0800-066-666 公害陳情專線通報，攜手守護台中優質空氣品質。

AI監控系統偵測到異常空汙，發送告警訊息，稽查人員以無人機空拍並隨即趕赴現場巡查。圖／環保局提供
AI監控系統偵測到異常空汙，發送告警訊息，稽查人員以無人機空拍並隨即趕赴現場巡查。圖／環保局提供

AI監控系統偵測到異常空污，發送告警訊息。圖／環保局提供
AI監控系統偵測到異常空污，發送告警訊息。圖／環保局提供

台中 天眼 環保局 空拍 火災 空氣汙染 空氣品質

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